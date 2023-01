﻿„Pitti“ Petersen nach Krebserkrankung: „Ich hatte Angst um meine Familie“

Klaus-Dieter Petersen war in seiner aktiven Karriere als Handballer ein furchtloser Kreisläufer und Abwehrspieler, ein Fels in der Brandung. Im September warf eine Krebsdiagnose den 54-Jährigen aus der Bahn. Der sagt: „Ich hatte Angst.“ Nach OP und Reha blickt „Pitti" Petersen positiv in die Zukunft.

Kiel. Wer den Namen Klaus-Dieter Petersen hört, assoziiert damit wohl zuerst den THW Kiel, seine unbeugsame, mächtige Statur als Fels in der Abwehr-Brandung, der den Zebras half, zahllose Titel zu gewinnen. Im September traf den 54-Jährigen eine Prostata-Krebs-Diagnose wie ein Blitz. Mittlerweile hat „Pitti“, wie er in Handball-Kreisen genannt wird, Operation und Reha gut überstanden, ist wieder an der Seitenlinie im Einsatz. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte die Kieler Handball-Ikone: „Ich hatte Angst – Angst, nicht mehr da zu sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ehrenplatz in der Kieler „Hall of Fame“ unter dem Hallendach

Insgesamt acht Wochen lang spielte Handball keine Rolle im Leben des 340-maligen Nationalspielers und Kreisläufers, der in der „Hall of Fame“ des THW Kiel unter dem Dach der Wunderino-Arena einen Ehrenplatz einnimmt, weil er in der Ära unter Trainer Noka Serdarusic acht Meistertitel, drei Pokalsiege und drei Triumphe im Europapokal mit den Zebras errang. Auf einmal stand das Leben des THW-Nachwuchskoordinators kopf. Am Rande des Vier-Länder-Turniers der U 21-Nationalmannschaft, als deren Co-Trainer der Kieler für den Deutschen Handballbund (DHB) wirkt, blickte Petersen zurück: „Am Anfang hat es mich aus der Bahn geworfen. Man fällt in ein Loch. Du bekommst die Diagnose und denkst: Was jetzt? Dann war ich aber schnell wieder auf dem Boden und wollte die Sache angehen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angst um die Familie spielte bei dem Familienvater auch eine Rolle

Am Anfang habe Angst eine Rolle gespielt. „Ja, ich hatte Angst. Auch Angst um meine Familie. Ich habe noch viel vor, möchte viel erleben, dabei sein, wenn meine Töchter eine Familie gründen. Ich weiß nicht, ob mir das Dasein als Profisportler geholfen hat, aber ich wollte von Anfang an alles schnell angehen, ein Ziel verfolgen“, so Petersen. Das meiste musste er „mit sich selbst im Kopf ausmachen“. Und dennoch spielten Ehefrau Saskia sowie die beiden erwachsenen Töchter Marthe (25) und Lena (20) eine große Rolle. „Es war wichtig für mich, mit meiner Familie zu sprechen. Saskia hat mir unheimlich viel Rückenwind gegeben. Wir haben gesagt: Wir stehen das zusammen durch.“

Und das haben sie. Der Prostata-Krebs war in einem frühen Stadium entdeckt worden, die Lymphbahnen waren zum Glück nicht betroffen. Nach der Operation, als dann alle Ergebnisse vorlagen, haben die Ärzte Petersen gute Heilungschancen mitgeteilt. „Da war ich dann schon beruhigter. Und ich musste keine Bestrahlung oder Chemotherapie machen.“ Der Europameister von 2004 arbeitet wieder, sowohl beim THW Kiel als auch in seiner Funktion als U 21-Co-Trainer beim DHB. „Ich bin zuversichtlich, dass jetzt alles so positiv bleibt.“ Jetzt will Petersen auch anderen Mut machen, will aufklären: „Je eher man zur Vorsorge geht, desto besser.“