Podcast „Timeout THW“: Hohe Wellen, dicke Fische

Folge 8 von „Timeout THW“: Die KN-Reporter Merle Schaack und Tamo Schwarz unternehmen im THW-Kiel-Podcast einmal im Monat Streifzüge durch das Zebragehege des Handball-Rekordmeisters. In dieser Folge: Was tut sich im rechten Rückraum? Wie hart ist das Restprogramm? Wer ist das Zebra des Monats?

Zebra des Monats: Petter Øverby (links) ist zum unverzichtbaren Bestandteil der Defensive des THW Kiel geworden. Erlangens Nationalspieler Christoph Steinert (rechts) gerät in Folge acht des Podcasts „Timeout THW“ auch in den Fokus.

Kiel. Viertelfinale der Champions League erreicht, Bundesliga-Tabellenführung zurückerobert – die Ergebniskurve zeigt beim Handball-Rekordmeister THW Kiel nach oben, doch der Formcheck verläuft in der achten Folge des Podcasts „Timeout THW“ wellenförmig.

Das KN-Reporter-Duo Merle Schaack und Tamo Schwarz unternimmt einmal im Monat Streifzüge durch das Zebragehege des THW Kiel. In dieser Folge wird Merle Schaack, die auf Island weilt, von KN-Volontär Philipp Scheithauer vertreten. Beim „Zebra des Monats“ – das geht ja gut los! – sind sich Schwarz und Scheithauer schon mal nicht einig, ergänzen sich dafür in der Gerüchteküche umso besser. Während Scheithauer bei der Frage nach einer möglichen Verstärkung auf der halbrechten Rückraumposition schon in diesem Sommer die Linkshänder in der Bundesliga unter die Lupe genommen hat, hat sich Schwarz in der dänischen Liga „rumgetrieben“. Stichwort Madsen, Stichwort Lang – nichts Genaues weiß man nicht.

Wird sich da noch was tun auf dem Transfermarkt? Hat der THW womöglich bereits einen dicken Fisch an der Angel? Wie sieht eigentlich das Restprogramm der „Big Four“ in der Handball-Bundesliga aus? Und was hat ein Hai ohne Nieren mit all dem zu tun?

All diesen und anderen Fragen gehen Tamo Schwarz und Philipp Scheithauer in der neuen Folge von „Timeout THW“, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten, auf den Grund, der auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.