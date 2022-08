Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist im österreichischen Graz angekommen und in sein alljährliches Trainingslager zur Saisonvorbereitung gestartet. Mit dabei: alle vier Neuzugänge inklusive Last-Minute-Verpflichtung Karl Wallinius, der direkt aus Montpellier zur Zebraherde stieß.

Graz. Im österreichischen Graz heißt einen quietschbunt auch eine Prise Kiel willkommen. Die Ausstellung „Amazons of Pop!“ ist von der Kunsthalle an der Förde ins Kunsthaus an der Mur gewandert. Künstlerinnen, Superheldinnen, Ikonen locken in das einem Alien ähnelnde eiserne Museum. Ein paar Schritte flussabwärts haben Handball-Superhelden der ganz besonderen Art ihre Zelte aufgeschlagen. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel ist zum viertel Mal in Folge ins schöne Hotel Weitzer in der Altstadt gezogen, hält hier noch bis zum 14. August sein alljährliches Trainingslager ab.

Die Zebraherde