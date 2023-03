﻿THW Kiel siegt bei MT Melsungen: Jicha zufrieden, Niklas Landin überragt

Melsungen. Auswärtshürde gemeistert: Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga bei der MT Melsungen mit 23:19 (14:9) gewonnen. Vor 4500 Zuschauern waren in der ausverkauften Rothenbach-Halle eine starke Kieler Defensiv-Leistung und ein Niklas Landin in Top-Form die Schlüssel zum Erfolg. Damit bleibt der THW Kiel Spitzenreiter Füchse Berlin auf den Fersen.

Frühlingsgefühle in der Documenta-Stadt Kassel: Ob hier 60 Minuten Handball-Kunst zu erwarten sind? Keine verschnörkelte Aktionskunst, dafür ehrliche Arbeit verspricht die Melsunger Turngemeinde ihrem Publikum. An der Fulda herrscht Krisenstimmung. MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo stellt vor der Partie die Mentalitätsfrage, wünscht sich „andere Spieler“ für sein Langzeitprojekt.

Vor Spiel gegen THW Kiel: Krisenstimmung in Melsungen

Dabei kamen allein zehn Neuzugänge vor der Saison. Und mit Mittelmann Erik Balenciaga (Fenix Toulouse) und dem Rückraum-Riesen Dainis Kristopans (Paris Saint-Germain) stehen bereits zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit fest. Die aus den Wirren des Ukraine-Krieges erwachsenen Übergangs-Spielmacher Agustin Casado und Aidenas Malasinskas sind dann nach einem Jahr wieder weg. Stabilität sieht anders aus. Noch muss Parrondo nehmen, was da ist, muss es der aktuelle Kader richten und „endlich anfangen, Handball zu spielen“ (Nationalspieler Julius Kühn).

Und THW-Trainer Filip Jicha? Sieht an diesem Tag eine Kieler Defensive, die mit Hendrik Pekeler und Petter Øverby im Mittelblock von Beginn an exzellent steht, konzentriert zur Sache geht. Und wenn es die Melsunger doch einmal durch die THW-Deckung schaffen, steht dort noch ein Niklas Landin in Hochform im Tor. Davon weiß vor allem MT-Außen David Mandic (9., 13., 14.) ein Lied zu singen, dessen Würfe in der Anfangsphase gleich mehrfach vom dänischen Keeper entschärft werden. Am Ende stehen 14 Paraden, darunter ein gehaltener Siebenmeter, in der Bilanz des Kieler Ausnahme-Keepers.

„Hat überragend geklappt“: THW Kiel überzeugt im Sieben-gegen-Sechs

Effektivität dagegen beim THW im Angriff – auch weil viele zweite Bälle bei den Kielern landen. Vor allem das Kreativ- und Kraftzentrum aus Nikola Bilyk und Eric Johansson, mit sieben Treffern bester THW-Torschütze, hat das Wurfglück auf seiner Seite. Beide Kieler werfen jeweils zunächst in den MT-Block, nutzen dann die zweite Chance (12., 21.). Oder profitieren von abgefälschten Würfen, die den Melsunger Schlussmann Adam Morawski in die falsche Ecke schicken.

Mitte der ersten Hälfte stellt Coach Jicha, der Sander Sagosen auf der Bank lässt („Er war leicht angeschlagen“), um und lässt die Offensive im Sieben-gegen-Sechs auflaufen. Und die weiß, die Überzahl zu nutzen. „Das hat überragend geklappt, hat uns Leichtigkeit und Selbstvertrauen gegeben“, so Kapitän Domagoj Duvnjak nach dem Spiel. Die erste Sechs-Tore-Führung: Patrick Wiencek wird am Kreis freigespielt und erzielt das 14:8 (24.) – unter Raunen im Publikum. Zur Pause steht es 14:9 aus Sicht des THW Kiel.

MT-Torwart Simic hält Melsunger Niederlage in Grenzen

Und der Handball-Rekordmeister macht nach dem Seitenwechsel weiter, wo er aufgehört hat, baut die Führung Tor für Tor aus. Melsungen verstrickt sich in Eins-gegen-Eins-Situationen, kommt nicht durch. Harte Arbeit statt Handball-Kunst. Als ein Duvnjak-Doppelschlag für das 21:13 (46.) sorgt, ist das Spiel entschieden. Dass am Ende ein 23:19 auf der Anzeigetafel steht, liegt allen voran an MT-Torwart Nobojsa Simic, der mit neun Paraden in der zweiten Hälfte sein Team vor einer höheren Niederlage bewahrt.

„Ich bin zufrieden mit der Defensive – der Kampf war heute da“, sagt MT-Trainer Parrondo trotz der Niederlage nach dem Abpfiff. „Aber wir konnten uns im Angriff nicht belohnen, waren nicht effektiv, besonders auf den Außenpositionen.“ THW-Trainer Jicha lobte seine Defensive: „Die Arbeit der Abwehr in Zusammenarbeit mit Niklas Landin hat mir gefallen. Wir haben in der ersten Halbzeit den Grundstein zum Sieg gelegt.“

Bevor in der Bundesliga am Sonntag (14 Uhr) das Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin ansteht, reist der THW in die rumänische Hauptstadt Bukarest. Dort treten die Zebras am Mittwoch (18.45 Uhr MEZ) im Play-off-Hinspiel in der Champions League an.