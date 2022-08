﻿THW Kiel siegt im Krems-Test mit 36:29

Mehr als 900 Zuschauer wollten am Donnerstagabend in Graz den THW Kiel sehen, der gegen den österreichischen Meister UHK Krems testete und mit 36:29 (20:11) gewann. Chefcoach Filip Jicha zeigte sich „sehr zufrieden“. Karl Wallinius traf bei seinem ersten THW-Auftritt zweimal.

Graz. Die Steiermark in THW-Laune, der THW Kiel in Torlaune, die Neuzugänge in Spiellaune – Handballherz, was willst Du (in der Saisonvorbereitung) mehr? Im Trainingslager im österreichischen Graz durften die Spieler des Handball-Rekordmeisters THW Kiel am Donnerstagabend Hanteln, Medizinbälle und Taktiktafel beiseite legen und endlich wieder einmal ein wenig Wettkampfluft schnuppern. Gegen den österreichischen Champion Förthof UHK Krems stand nach 60 Minuten ein 36:29 (20:11) auf der Anzeigetafel.

Lesen Sie auch