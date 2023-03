﻿THW Kiel: Wie geht es den verletzten Spielern?

Kiel. Das Verletzungspech ist diese Saison ständiger Begleiter des THW Kiel. Aktuell fehlen Steffen Weinhold, Karl Wallinius und Sven Ehrig. Während Ehrig und Wallinius noch weit von einem Comeback entfernt sind, hofft der THW Kiel, Routinier Weinhold eventuell schon im wichtigen Heimspiel gegen die Füchse Berlin am 26. März wieder an Bord zu haben.

Ein MRT der verletzten Schulter zeigte am Mittwoch laut Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker einen „guten Heilungsverlauf“. „Er macht deutliche Fortschritte in der Reha, aber leider ist das eine Verletzung, die in der weiteren Einschätzung sehr von der Belastbarkeit bei zunehmender Trainingsintensität abhängig ist.“ Wann Weinhold wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, sei deshalb noch nicht abzusehen. „Ein Einsatz gegen Berlin erscheint mir aktuell aber eher fraglich“, sagt Brandecker.

Tapetenwechsel für Ehrig, „Hotel Mama“ für Wallinius

Noch mehr Geduld müssen die Youngster Karl Wallinius und Sven Ehrig aufbringen. Ehrig entschied sich im fünften Monat nach seinem Kreuzbandriss mit Meniskusschaden für einen Tapetenwechsel, verbrachte drei Wochen in Innsbruck in den Händen derselben Therapeuten wie sein Teamkollege Nikola Bilyk einst in ähnlicher Lage. „Ich brauchte mal andere Eindrücke“, sagt der 22-Jährige, der aktuell am Wiederaufbau der Muskulatur im linken Bein arbeitet. „Wenn man immer nur individuell arbeitet und dabei zusieht, wie die Jungs zusammen trainieren, ist das schwer für den Kopf“, sagt der Rechtsaußen.

Nur sonntags gönnte sich Ehrig in Österreich Pausen und Besuche im Wellness-Hotel oder beim FC Bayern München, um die Laune hoch zu halten. Auch seit seiner Rückkehr nach Kiel ackert er täglich vier Stunden im Reha-Training, nachmittags zusätzlich mit etwas handballspezifischeren Übungen parallel zum Team mit Athletiktrainer Hinrich Brockmann. „Ich würde schon gerne noch diese Saison wieder auflaufen und spielen“, sagt Ehrig, der laut Doc Brandecker „voll im Soll“ ist.

Die größte Klippe steht jedoch in eineinhalb bis zwei Monaten mit dem Übergang vom Reha- ins Mannschaftstraining bevor. Ehrig ist optimistisch. „Bisher hat das Knie auf erhöhte Belastung immer gut reagiert.“

Ohne Zeitplan ist Karl Wallinius, den Dr. Frank Pries im Januar am Schleimbeutel hinter der Patellasehne des linken Knies operierte und dabei auch einen Knochensporn entfernte. „Noch bin ich nicht ganz schmerzfrei, aber optimistisch, dass ich es wieder werde“, sagt der 24-jährige Schwede, der dem tristen Reha-Alltag eine Familienpackung in der Heimat Lund entgegensetzt, vorübergehend wieder ins „Hotel Mama“ einzog. „Ich versuche, das Positive zu sehen. Ich habe hier noch viele Freunde und genieße es, Zeit mit ihnen zu verbringen.“

Prognose zur Rückkehr von Karl Wallinius fällt schwer

Viel Freizeit bleibt nicht. Auch der Rückraumspieler schiebt täglich Kraft-Schichten, steigert vorsichtig Lauf- und Sprungtraining und darf beim Erstligisten Lugi HF aufs Tor werfen, um die Schulter fit zu halten. Alles unter Aufsicht schwedischer Nationalmannschafts-Physios, die im Austausch mit den Kieler Ärzten stehen. Mit Prognosen zu einem möglichen Comeback tun sich die Mediziner noch schwer. „Karl bekommt alle Zeit, die er braucht, um schmerzfrei auftrainieren zu können und irgendwann wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen“, sagt Brandecker.

Wallinius weiß: „Der Heilungsprozess ist von außen schwer zu beurteilen. Ich muss sehr gut auf meinen Körper hören. Das ist verdammt schwer.“ Derzeit aber besonders notwendig.