﻿So läuft der Start von Samir Bellahcene beim THW Kiel

Kiel. Training, Videostudium. Einkleidung, Training, Fotoshooting: Die Ankunft von Torwart Samir Bellahcene beim THW Kiel hatte es in sich. Ein Zebra werden im Schnelldurchlauf, das ist die Aufgabe für den Blitztransfer des Handball-Meisters. Nicht nur für den neuen Franzosen zwischen den THW-Pfosten eine Herausforderung.

Auf der Geschäftsstelle des THW Kiel kennt man das. „Wir haben ja in den vergangenen zehn Jahren fast immer nachverpflichten müssen“, sagt Sabine Holdorf-Schust, bei der viele der organisatorischen Fäden rund um die nicht-sportlichen Belange der Profis zusammenlaufen. Die spontane Einkleidung nicht mal eine Woche nachdem sich Samir Bellahcene entschied, als Ersatz-Torwart für den verletzten Vincent Gérard aus dem französischen Dunkerque nach Kiel zu wechseln, ist daher kein Problem.

THW Kiel sucht Wohnung oder Haus für Samir Bellahcene und Frau

„Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass es gut ist, ein paar Trikotsätze extra zu bestellen“, sagt Holdorf-Schust. Auch Nachmeldefristen für Bundesliga und Champions League kennen die Kieler in- und auswendig.

Ein Problem stellt dagegen der Kieler Wohnungsmarkt dar. „So kurzfristig etwas Möbliertes für zwei Personen zu finden, ist ganz schwer“, sagt Holdorf-Schust. Denn Bellahcene ließ seine Möbel zwar in Dunkerque, packte lediglich ein paar Koffer und vollzog den Umzug per siebenstündiger Autofahrt nach Kiel. Allerdings nicht ohne Ehefrau Mathilda.

„Das war ganz wichtig für mich, sie ist mein größter Fan und eine riesige Unterstützung“, sagt der 28-Jährige. „Und außerdem hat sie sich schon immer gewünscht, dass ich irgendwann in Deutschland spiele. Sie wollte hier unbedingt mal mit mir leben und die Kultur kennenlernen.“

Vorerst zog das Paar in ein Hotel, während der Klub weiter den Immobilienmarkt nach einer geeigneten Zwei- bis Dreizimmerwohnung von 80 bis 100 Quadratmetern oder einem Haus (beides möbliert) absucht – und unter info@thw-handball.de gerne Hinweise entgegennimmt.

Bellahcene holte sich Rat bei Magdeburg-Torwart Nikola Portner

So kann sich Bellahcene voll auf seine eigentliche Mission konzentrieren. „Ich will dem Team so schnell wie möglich helfen“, sagt er. Der Empfang sei herzlich gewesen. „Gurbi (Eduardo Gurbindo, d. Red.) und Karl (Wallinius, d. Red.) kannte ich ja schon, aber nur als Gegner mit Nantes und Montpellier“, sagt er. Dass der Satz „Hallo, schön dich zu treffen“ am Ende des ersten Arbeitstages beim THW Kiel nahezu akzentfrei sitzt, hat aber auch mit Überbleibseln aus dem Deutschunterricht zu tun. „Aber das meiste muss ich neu lernen“, sagt Bellahcene.

Das gilt nicht nur für die Sprache, sondern auch für die gegnerischen Schützen und ihre Wurfbilder. „Ich schaue gerade viel Video“, sagt Bellahcene, der sich auch Tipps von einem THW-Konkurrenten holte: Nikola Portner vom SC Magdeburg. Die beiden Torhüter sind seit ihrer gemeinsamen Zeit in Montpellier befreundet. „Wir haben gleich telefoniert, als klar war, dass ich nach Kiel komme“, berichtet Bellahcene. „Er hat mich gewarnt, dass man in der Bundesliga noch härter arbeiten muss. Aber darauf freue ich mich.“

Premiere für Bellahcene beim THW Kiel am Donnerstag gegen Szeged

Also absolviert Samir Bellahcene alle Stationen seiner „THW-Einführung“ mit Geduld. Eine Parade fürs Foto, einmal jubeln, einmal brüllen, einmal lächeln. Was die größte Herausforderung bei seinem schnellen Wechsel sei? Da muss der Franzose nicht zweimal überlegen. „Mein altes Team zu verlassen. Ich war dort Kapitän. Aber das hier ist die vielleicht größte Chance meines Lebens“, sagt er, der als Teenager auf einer Handball-Reise nach Kiel den Entschluss fasste, Profi werden zu wollen und nun beim Traumverein seiner Kindheit einen Vertrag bis zum Saisonende in der Tasche hat. „Jetzt bin ich hier und sehe, wie ein so großer Klub funktioniert. Und die nächste große Herausforderung wird es, hier zu arbeiten.“

Seine Heim-Premiere feiert Samir Bellahcene am Donnerstag, wenn der THW Kiel in der Champions League den ungarischen Top-Klub Pick Szeged empfängt.

KN