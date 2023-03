Der THW-Kiel-Spielplan 2023: Termine aller THW-Spiele im Überblick

Kiel. Wann ist das nächste Spiel vom THW Kiel? Ticket-Infos und den aktuellen THW-Kiel-Spielplan finden Sie hier in der Liste der THW-Spiele 2023. Zu jedem THW-Spiel bieten wir zusätzlich einen ausführlichen THW-Kiel-Liveticker auf KN-online an, über den Sie jedes THW-Spiel live verfolgen können. Tickets für die Heimspiele des THW Kiel in der Handball-Bundesliga gibt es im Ticket-Shop der Kieler Nachrichten.

Termine: THW-Kiel-Spielplan im März 2023 in der Handball-Bundesliga

So, 19.3.2023, 14.00 Uhr: MT Melsungen gegen THW Kiel

So, 26.3.2023, 14.00 Uhr: THW Kiel gegen Füchse Berlin

Handball-Champions-League: Spielplan vom THW Kiel

Der THW Kiel steht in der Play-off-Runde der Champions League und trifft dort auf Dinamo Bukarest. Das sind die Termine für Hin- und Rückspiel.

Mi, 22.3.2023, 18.45 Uhr: Dinamo Bukarest gegen THW Kiel

Mi, 29.3.2023, 18.45 Uhr: THW Kiel gegen Dinamo Bukarest

Termine: THW-Kiel-Spielplan im April 2023 in der Handball-Bundesliga

So, 2.4.2023, 16.05 Uhr: VfL Gummersbach gegen THW Kiel

So, 9.4.2023, 14.00 Uhr: THW Kiel gegen SC Magdeburg

So, 23.4.2023, 14.05 Uhr: THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt

Termine: THW-Kiel-Spielplan im Mai 2023 in der Handball-Bundesliga

Do, 3.5.2023, 19.05 Uhr: Rhein-Neckar Löwen gegen THW Kiel

So, 7.5.2023, 16.05 Uhr: THW Kiel gegen TSV Hannover-Burgdorf

Sbd, 13.5.2023, 20.30 Uhr: TVB Stuttgart gegen THW Kiel

So, 21.5.2023, 16.05 Uhr: THW Kiel gegen HC Erlangen

Sbd., 27.5.2023, 20.30 Uhr: HSV Hamburg gegen THW Kiel

THW-Kiel-Tickets kaufen für die Spiele

THW-Kiel-Tickets für die Heimspiele gibt es online unter www.kn-tickets.de/sport/ und zu den Öffnungszeiten der THW-Fanwelt direkt an der Wunderino-Arena am Ziegelteich in Kiel. An Spieltagen hat die Arena in der Regel bis zum Spiel-Anpfiff geöffnet.

