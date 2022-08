﻿THW Kiel spielt in Barmbek ganzes Playbook aus

Hamburg. Ordentlich ins Schwitzen kam der THW Kiel in seinem Testspiel bei der HG Hamburg-Barmbek am Mittwochabend. Das lag allerdings weniger am Oberligisten, den die Zebras beim 38:20 (20:8) nach Belieben dominierten – die gefühlt mehr als 40 Grad in der Wandsbeker Sporthalle machten die Begegnung zu einem echten Härtetest.

An dessen Ende konstatierte THW-Trainer Filip Jicha: „Mit sechs, sieben Grad weniger in der Halle wäre sicherlich noch etwas mehr Intensität möglich gewesen. Aber unser Ziel war, Gas zu geben und ohne Verletzungen nach Hause zu fahren – und das haben wir geschafft.“

„Alte Garde“ legt den Grundstein für den THW Kiel

Jicha setzte mit Ausnahme von Tomáš Mrkva im Tor in den ersten Minuten auf seine Stammkräfte – inklusive Geburtstagskind Harald Reinkind (30), der seine Gegenspieler in Staunen versetzte, als er sich trotz komfortabler 9:2-Führung (13.) mit vollem Körpereinsatz und nur minimalen Erfolgsaussichten in einen Pass warf und den Ball eroberte.

Fand der Drittliga-Absteiger doch einmal den Weg an der Kieler Deckung, war oft Mrkva die Endstation. Erst durch einen Blockwechsel nach einer Viertelstunde erfuhr das THW-Spiel einen Bruch.

Filip Jicha nutzt das ganze Playbook

Wenig überraschend fehlte der neuen Rückraum-Reihe mit Karl Wallinius, Landsmann Eric Johansson auf der Mitte und Steffen Weinhold auf Halbrechts so manches Mal die Feinabstimmung.

Dennoch folgte ein wilder Ritt durch das gesamte Playbook. Sieben-gegen-Sechs, Jungzebra Luca Schwormstede im Mittelblock, Wallinius als Regisseur. Es wurde deutlich: Jichas Ziel ist die nahezu komplette Rotation. „Der einzig klassische Rückraumspieler bei uns ist eigentlich Harald“, sagte er mit Blick auf Linkshänder Reinkind. „Alle anderen sollen auch in der Mitte spielen.“

Wiedersehen mit früherem THW-Torwart Michael Krieter

Gemessen an Toren tat das an diesem Abend Johansson (6) am erfolgreichsten – auch wenn der Schwede auch einige seiner Hammer-Würfe an den Pfosten setzte. Für die Barmbeker war Jannes Timm fünfmal erfolgreich.

Zahlen spielten an diesem Abend aber eine eher untergeordnete Rolle. Alte Verbindungen schon eine größere: Michael „Pumpe“ Krieter, THW-Torwart von 1983 bis 1998 und inzwischen im Marketing der HG tätig, freute sich, mit Sven Ehrig und Rune Dahmke zwei Söhne seiner einstigen Teamkollegen Thorsten und Frank in Aktion zu sehen. Und auch Sven Ehrig sagte: „Mit ein paar Barmbekern habe ich früher zusammengespielt. Deshalb war das ein schönes Testspiel.“

HG Hamburg-Barmbek: Wommelsdorf (1.-30./4 Paraden), Beutner (31.-50./3/1 Tor), Naglik (ab 51./2) – Dede 3, Reeshöft 1, Timm 5, Cucic 4, Schäfer 1, Bruse 2, Matusch 1, Behncke 2.

THW Kiel: Mrkva (1.-30./9), Landin (31.-60./5/1) – Ehrig 4, Duvnjak 2, Reinkind, Øverby 3, Weinhold 2, Wiencek 5, Ekberg 3/2, Johansson 6, Dahmke 3, Zarabec, Schwormstede, Wallinius 4, Bilyk 4.