﻿THW-Kiel-Star Pekeler: „Wenn wir gewinnen, hat die SG keine Chance mehr“

Kiel. Wer Hendrik Pekeler in den vergangenen Tagen besuchte, traf den Kreisläufer des Handball-Rekordmeisters THW Kiel in seinem Garten in Altenholz an. Beim Vertikutieren seines Rasens. Beine baumeln lassen neu definiert. Irgendwie aber doch Kraft tanken vor dem 108. Nordderby. Am Sonntag (14.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) empfängt der THW Kiel in der Handball-Bundesliga die SG Flensburg-Handewitt. Und Pekeler sagt: „Wenn wir gewinnen, wäre es ein Konkurrent weniger im Meisterrennen.“

Pekeler ist zu Hause geblieben. Ohne Stress. Mit viel Zeit und Ehefrau Johanna sowie den drei Töchtern Fine (7), Stine (4) und Romy (2). Fünf Pekelers, ein großer Garten und eine lange To-do-Liste – Handballgucken inklusive. Denn das Pokal-Final-Four ließ sich Pekeler nicht entgehen, drückte seinem Ex-Klub Rhein-Neckar Löwen und Ex-Mitspieler Uwe Gensheimer die Daumen, sagt aber auch: „Ich wäre gern dabei gewesen und hätte die vier freien Tage gern dafür geopfert.“

Harald Reinkind avancierte im Legoland zum „Meister des Spinjitzu“

Stattdessen schwärmte die Zebraherde aus. Linkshänder Harald Reinkind besuchte mit seiner Familie das Legoland im dänischen Billund und begab sich als „Meister des Spinjitzu“ in fiktive Ninjago-Welten. Rune Dahmke flog nach seinem 30. Geburtstag am 10. April mit Freundin Stine Oftedal in deren ungarische Wahlheimat. Nikola Bilyk ließ es sich nicht nehmen, Mama Inna in Wien zum Geburtstag zu gratulieren. Magnus Landin stieg in Kopenhagen aus dem stressigen Handball-Hamsterrad aus, und Bruder Niklas verbrachte mit dem Rest der Landin-Familie ein paar schöne Tage auf der Insel Fünen. Zwei Wochen Pause. Und dann?

„Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Mannschaften, die weniger Zeit für die Vorbereitung auf ein Spitzenspiel hatten, oft die besseren Karten hatten“, sagt Pekeler mit einem warnenenden Unterton. „Wir sind jetzt bestimmt ausgeruhter, denn Flensburg hat zwei Spiele im Pokal gehabt, spielt am Dienstagabend in der European League. Aber wir sind dafür nicht im Rhythmus.“ Umso mehr habe man in der vergangenen Woche – auch athletische – Grundlagen aufgefrischt, werde in dieser Woche mit Trainingsspielen für „eine Art Spielbelastung“ sorgen, so Pekeler, der sich sicher ist: „Es wird ein anderes Flensburg in Kiel antreten als im Pokal. Es wird heiß.“

Im Hinspiel sah Hendrik Pekeler die Rote Karte

Heiß wurde es im Hinspiel nur anfangs. Ein 36:23 für die SG stand am Ende auf der Anzeigetafel, nach der Pause zogen die Flensburger in der ausverkauften Flens-Arena gegen ersatzgeschwächte Zebras ohne Eric Johansson, Steffen Weinhold, Sven Ehrig auf 24:17 (40.) davon. Wenig später sah Pekeler nach einem Foul an Jim Gottfridsson die Rote Karte. „Natürlich ist dieses Spiel noch im Kopf“, sagt der Routinier vier Monate später. „Dass wir so chancenlos waren, sitzt tief. Das war eine Demütigung.“

Im November hatte der 31-jährige nach überstandenem Achillessehnenriss und sechsmonatiger Ausfallzeit sein Comeback im Zebrajersey gefeiert, sagt noch einmal fünf Monate später selbstbewusst: „Ich habe meinen Rhythmus wiedergefunden, meine Formkurve zeigt deutlich nach oben, ich bekomme viele Spielanteile.“ Mit 64 Toren in 26 Spielen für den THW hat sich Pekeler zuletzt auch offensiv wieder ins Rampenlicht gespielt, insbesondere in den Spitzenspielen gegen die Füchse Berlin (36:29) und den SC Magdeburg (34:34) stark performt.

In der Defensive harmonierte Pekeler zudem zusehends mehr auch mit dem Norweger Petter Øverby. „Er ist immer besser geworden. Petter verteidigt sehr hart, ich versuche eher, mit Auge Lösungen zu finden. Zwei unterschiedliche Typen – das passt gut. Petter hat seine Rolle gefunden.“ Patrick Wiencek, Pekelers „Stammpartner“ im Deckungs-Innenblock bekam nach einer phänomenalen Hinrunde zuletzt weniger Spielanteile von THW-Chefcoach Filip Jicha.

Hat denn Pekeler wohl schon eine Antwort auf die meistdiskutierte Frage in Handball-Deutschland: Kehrt Hendrik Pekeler in die Nationalmannschaft zurück? Pekeler lacht: „Ich bin mit Alfred (Bundestrainer Alfred Gislason, d. Red.) im ständigen Austausch. Wir telefonieren regelmäßig.“ Mehr will der 122-malige Nationalspieler und Europameister von 2016 nicht sagen. Für den Lehrgang rund um den Euro Cup Ende April ist Pekeler nicht nominiert. Die nächste Gelegenheit wird sich im Oktober ergeben.

Pekeler fühlt sich gut. Körperlich, mental. Er freut sich auf das Viertelfinale gegen Paris in der Champions League („Eine Prognose fällt mir schwer“), achtet auf seinen Körper („Die operierte Sehne fühlt sich gut an“), will das 108. Nordderby allerdings nicht zum Schlüsselspiel hochstilisieren. „Keine Mannschaft gewinnt in dieser Saison konstant alles. Wir müssen noch zu den Löwen, tun uns gegen Wetzlar immer schwer, spielen am letzten Spieltag in Göppingen.“

Der Rasen ist vertikutiert, es sind Ferien, die fünf Pekelers sind zu Hause geblieben. Die Vorfreude auf das Nordderby steigt, und Hendrik Pekeler ist sich sicher: „Wenn wir gewinnen, hat Flensburg keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Dann wäre es ein Konkurrent weniger.“