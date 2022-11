﻿„Wie guter Wein“: Steffen Weinhold macht beim THW Kiel zehn Jahre voll

Förde Sparkasse in Holtenau: Per Videochat zum Kundenberater

In Holtenau können Kunden der Förde Sparkasse jetzt per Videochat mit den Kundenberatern der Bank sprechen. Die neue quaderförmige Mini-Filiale auf dem Rewe-Parkplatz wurde am Freitag offiziell eröffnet. Warum die Sparkasse auf den Live-Service setzt.