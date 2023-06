﻿Meisterrennen: THW Kiel stellt sich beim Bergischen HC auf großen Kampf ein

Kiel. Playstation, Klamotten und Fernseher: Das hatte Yannick Fraatz im Gepäck, als er im Oktober vom Bergischen HC zum THW Kiel zog – ausgeliehen bis zum Ende der Saison. Das ist nun fast gekommen, Fraatz’ Rückkehr ins Bergische steht bevor. Zunächst aber nur für ein, das drittletzte Spiel der Kieler in dieser Spielzeit. Am Sonntag (14 Uhr, Liveticker auf KN-online) kämpfen sie bei den Bergischen Löwen um zwei weitere wichtige Zähler im Meisterrennen. Auch Fraatz – ganz ohne Gewissensbisse.

„Ich werde alles für den THW reinsetzen“, betont der 23-Jährige, der seit nunmehr fast acht Monaten den verletzten Sven Ehrig vertritt. Auch wenn es für den BHC, bei dem er im Zuge seiner Leihe nach Kiel bis Sommer 2024 verlängerte, noch um die beste Tabellenplatzierung seit dem Wiederaufstieg 2018 (Rang sieben) geht. Für den THW aber steht der Titel auf dem Spiel. „Ich würde gerne als deutscher Meister zum BHC zurückkehren. Das wäre ein großer Erfolg, auch für mich persönlich“, sagt der Rechtsaußen. Schon jetzt betrachtet er seine Zeit in Kiel als „einfach ein Erlebnis“ – dem nun noch die Krönung fehlt.

Magdeburg holt in Tordifferenz auf

Die Ausgangslage spricht angesichts der zwei Punkte Vorsprung auf den SC Magdeburg für den THW Kiel. Allerdings schrumpfte der SCM die Tordifferenz am Donnerstag mit einem 44:30-Sieg beim damit abgestiegenen GWD Minden auf nun noch 23 Treffer, hält den Druck hoch. Und was die Zebras in Düsseldorf erwartet, weiß Fraatz ganz genau. Immerhin sammelten die Bergischen 19 ihrer bisher 30 Punkte vor eigenen Fans, ziehen für die Partie gegen den THW in den 13 000 Zuschauer fassenden PSD Bank Dome und haben bereits mehr als 5500 Tickets verkauft.

„Als ich dort gespielt habe, war es immer unser Ziel, die großen Vereine zu nerven. Nicht unsportlich, aber schon so, dass man mal eine Zeitstrafe in Kauf nimmt“, beschreibt er die Philosophie, mit der die Mannschaft von Trainer Jamal Nahi ebenfalls in Düsseldorf schon die Füchse Berlin stürzte (34:30) und auch Magdeburg in eigener Halle in die Bredouille brachte, nur knapp mit 21:23 unterlag. „Wir müssen den Kampf annehmen.“

THW Kiel: Keine Experimente beim BHC

Die Kieler sind also auf Stoppfouls und Konterversuche eingestellt. Erst recht nach der deftigen 29:39-Niederlage des BHC bei den Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag. „Das Resultat spielt uns nicht in die Karten“, warnt Trainer Filip Jicha vor einer möglichen Trotzreaktion des Tabellenelften. „Wir lassen uns davon nicht blenden.“ Gerade zu Hause sei der BHC eine sehr unangenehme Mannschaft. „Wir haben maximalen Respekt davor und werden dementsprechend antreten. Und wir bleiben bei unserem Plan: Geduld bewahren und immer nur die nächste Aufgabe betrachten.“

Dabei will er in Düsseldorf „keine Experimente“ wagen. Ob Fraatz an alter und künftiger Wirkungsstätte zum Einsatz kommt, ist also fraglich. Schließlich ist Niclas Ekberg klare Nummer eins auf seiner Position. Jicha sagt über seinen Aushilfs-Rechtsaußen: „Seine Rolle war immer klar, und was wir von ihm erwartet haben, hat er definitiv erfüllt. Und das war keine leichte Aufgabe.“

Wird Mrkva das Ass im THW-Ärmel?

Ob auf der Bank oder auf dem Feld: Fraatz, der bisher in 41 Zebra-Einsätzen 57 Tore erzielte, freut sich auf die Partie. „Es kommen viele Freunde, das wird ein schönes Spiel. Aber vor allem eine schwere Aufgabe, die wir im Meisterschaftskampf lösen müssen.“

Ass im THW-Ärmel könnte Torwart Tomáš Mrkva sein, der vor dieser Saison nach drei BHC-Jahren an die Förde wechselt und die Wurfbilder von Top-Scorer Linus Arnesson (121 Treffer) und Co. noch gut kennen dürfte. Auch er sagt: „Für die 60 Minuten muss die Freundschaft zur Seite gelegt werden – und nach einem Sieg ist sie wieder da.“

Weiter in die Zukunft und an neue Ziele beim BHC will auch Yannick Fraatz noch nicht denken. „Ich fokussiere mich bis ganz zum Schluss darauf, für den THW meine Leistung zu bringen.“ Erst dann kommt der Umzug zurück ins Bergische. Mit Playstation, Fernseher, Klamotten – und womöglich einer Meister-Medaille.

Vor dem Anpfiff – Sonntag, 14 Uhr Bergischer HC: Rudeck, Johannesson – Beyer, Persson, Scholtes, Schönningsen, Nothdurft, Weck, Gunnarsson, Ladefoged, Babak, Gutbrod, Arnesson, Nikolaisen, M’Bengue, Stutzke – verletzt: Bergner (Schulter), Szücs (Knie) – Trainer: Jamal Naji (36). THW Kiel: N. Landin, Mrkva – Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Øverby, Wiencek, Ekberg, Pabst, Fraatz, Dahmke, Zarabec, Wallinius, Bilyk, Pekeler – verletzt: Ehrig (Kreuzbandriss), Weinhold (Schulter-OP), Johansson (Mittelhandbruch) – Trainer: Filip Jicha (41). Schiedsrichter: Hanspeter Brodbeck/Simon Reich (Heppenheim/Fellbach) – Bilanz: 22 Spiele, 22 Siege für den THW – Hinspiel: 35:29 für den THW – TV: Sky überträgt ab 13.30 Uhr live – Anpfiff: Sonntag, 14 Uhr, im PSD Bank Dome in Düsseldorf.

