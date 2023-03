Spitzenspiel-Wahnsinn beim THW Kiel: Spiele gegen Löwen und HSV terminiert

Am 3. Mai gehen Patrick Wiencek (Mitte) und seine Zebras vom THW Kiel in Mannheim gegen Uwe Gensheimer (li.) und Co. auf Löwenjagd.

Kiel/Hamburg. So ein Wahnsinn! Die Handball-Bundesliga hat die nächste Etappe im Spielplan festgezurrt. Für den THW Kiel kommt es zu einem Spitzenspiel-Triple, denn nach den beiden Heimspielen gegen den SC Magdeburg (Sonntag, 9. April, 14 Uhr) und die SG Flensburg-Handewitt (Sonntag, 23. April, 14.05 Uhr) folgt für die Mannschaft von Cheftrainer Filip Jicha als nächster Liga-Auftritt die Partie bei den Rhein-Neckar Löwen (Mittwoch, 3. Mai, 19.05 Uhr).

Weiter geht es in der Wunderino-Arena gegen die TSV Hannover-Burgdorf (Sonntag, 7. Mai, 16.05 Uhr), auswärts gegen den TVB Stuttgart (Sonnabend, 13. Mai, 20.30 Uhr) sowie im eigenen „Wohnzimmer“ gegen den HC Erlangen (Sonntag, 21. Mai, 16.05 Uhr). Auch für das Nachholspiel beim HSV Hamburg wurde ein Termin gefunden. Die Begegnung wird am Sonnabend, 27. Mai, um 20.30 Uhr in der Barclays Arena am Volkspark angepfiffen.