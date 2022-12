﻿THW-Torwart Landin und seine Zukunft in Aalborg

Er spricht von einem „Gegner wie alle anderen“. Ist das so, Niklas Landin? Der Torwart und Welthandballer in Diensten des THW Kiel tritt am Donnerstagabend (20.45 Uhr) in der Champions League beim dänischen Kontrahenten Aalborg Håndbold an. Für den Keeper eine Reise in die Zukunft.

Kiel/Aalborg. Niklas Landin braucht keine Zeitmaschine, keinen Fluxkompensator, um in die Zukunft zu reisen. Er steigt einfach ein in den Mannschaftsbus "KI-EL 1" des THW Kiel, der ihn am Donnerstag (Anpfiff 20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) in seine dänische Heimat bringt. Die Zebras treten in der Handball-Champions-League bei Aalborg Håndbold an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doc Brown aus „Zurück in die Zukunft“ hätte also seine helle Freude. Kann nie schaden, zu wissen, was irgendwann einmal passiert. Niklas Landin sieht das ganz anders: „Es ist ein Gegner wie alle anderen. Es ist immer besonders schön für mich, gegen dänische Mannschaften zu spielen. Alles andere ist dann ganz normal, sobald ich auf dem Feld stehe. Noch kenne ich Mannschaft und Trainer von denen ja nicht gut. Nur im Vorfeld wurde eben sehr viel darüber gesprochen.“

Landin: „Es wird sehr emotional für mich, die Bundesliga zu verlassen“

Zur Erklärung: Nach acht Jahren wird Landin, der am kommenden Montag seinen 34. Geburtstag feiert, den THW Kiel verlassen. Der Welthandballer, der auch sonst vom DHB-Pokal bis hin zu Olympia-Gold mit Dänemark alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, wechselt zurück „nach Hause“, wird Kollege von Superstar Mikkel Hansen und den anderen Stars von Aalborg Håndbold. Und hält den Ball am liebsten noch ein bisschen flach: „Das wird alles noch groß genug für mich, wieder nach Dänemark zu kommen. Und es wird schwer genug und sehr emotional für mich, die Bundesliga zu verlassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Landin wird im Sommer am Limfjord eine andere Mannschaft als die jetzige vorfinden. Der Däne wird ein Gespann zwischen den Pfosten bilden mit dem jungen Schweden Fabian Norsten (22), der vom VfL Gummersbach kommt. Schlussmann Simon Gade, der mit dem SC Magdeburg in Verbindung gebracht wird, wird den ambitionierten Klub ebenso verlassen wie die Rückraum-Schweden Felix Claar (SC Magdeburg) und Lukas Sandell (Telekom Veszprém). Für Landin kein Grund für Groll. „Nein, ich wusste das ja. Das ist eine normale Fluktuation. Sie wollen sich in der Bundesliga messen – wie ich damals mit 22, 23. Die Löwen, der THW – Mannschaften haben sich zwischen der Vertragsunterschrift und dem eigentlichen Wechsel immer verändert bei mir. Ich gehe ja auch aus anderen Gründen dorthin, will mehr Zeit mit meiner Familie haben.“

Nur 65 Stunden zwischen Aalborg und Flensburg

Jetzt geht Landin nach Aalborg, um zu gewinnen. Um den Abstand zwischen Zebras (4./8 Punkte) und Dänen (5./7 Punkte) auszubauen, den Rückstand auf Platz drei (HBC Nantes/12 Punkte) zu verringern. „Dieses Spiel könnte am Ende extrem wichtig sein. Es ist eine Woche mit zwei echten Highlights“, sagt Landin. Denn zwischen dem Anpfiff in Dänemark und dem Anpfiff zum Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt (Sonntag, 14 Uhr) liegen nur rund 65 Stunden. „Kein Problem! So einen kurzen Rhythmus kenne ich doch von Welt- und Europameisterschaften.“

Landin ist in dieser Saison bislang „ganz zufrieden“. Mit dem THW. Mit sich. In der Bundesliga thront der zweimalige Welthandballer mit einer Quote von 37,08 Prozent gehaltener Bälle vor allen anderen Kollegen zwischen den Pfosten. Der Däne grinst sein typischen verschmitztes Grinsen: „Es läuft, wie es laufen soll. Nur in der Champions League waren wir bisher nicht gut genug. Aber ich bin auch froh, dass es nicht umgekehrt ist und wir in der Bundesliga so gut dastehen.“ In Aalborg wollen Landin und seine Kollegen nun die ersten „königlichen“ Auswärtspunkte dieser Spielzeit einfahren. Ob das gelingt? Das wird nur die Zukunft zeigen.