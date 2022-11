﻿THW-Trainer Filip Jicha erwartet in Barcelona die „Hölle Süd“

Finale der November-Hatz für den THW Kiel. In der Handball-Champions-League treten die Zebras am Mittwochabend (20.45 Uhr) beim FC Barcelona zum zweiten Teil des Clásico an. Filip Jicha muss in der „Hölle Süd“ der Katalanen allerdings personell wieder einmal umdenken.

THW-Rückraumspieler Karl Wallinius im Hinspiel gegen den FC Barcelona. In einem fantastischen Spiel erkämpfte sich der THW einen Punkt und reist nun in die „Hölle Süd“ (Filip Jicha).

Kiel/Barcelona. Clásico, Teil zwei: Am Mittwochabend (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) tritt der THW Kiel zum Gruppenphasen-Rückspiel in der Champions League beim FC Barcelona an. Der Palau Blaugrana wird kochen, seit langer Zeit zum ersten Mal wieder ausverkauft sein. Auch, weil Klub-Legende Victor Tomás verabschiedet wird. THW-Cheftrainer Filip Jicha erwartet einen Fight in der "Hölle Süd".

Filip Jicha: „Wir müssen frech agieren“

Dieses Giganten-Duell verspricht ohnehin ein Dauerprickeln, sind doch die dramatischen Szenen des 30:30-Remis im Hinspiel vor sechs Tagen noch in aller Munde. Der späte Ausgleich der Katalanen, der durch einen umstrittenen Pfiff vereitelte Siegtreffer der Zebras – ein Handball-Clásico, wie er im Buche steht. Und jetzt die schnelle Fortsetzung. „Wir konnten in den letzten zwei Tagen kaum trainieren, aber wir wissen, was wir machen wollen und was uns in Barcelona erwartet. Das wird das seit Jahren meistbesuchte Spiel in Barcelona, für uns wird es sozusagen eine ,Hölle Süd‘“, weiß Filip Jicha. „Nur wenige Mannschaften konnten überhaupt jemals dort gewinnen. Wir müssen frech agieren. Es wird emotional, besonders durch die Verabschiedung von Victor Tomás, der ein wahrer Freund von mir ist.“

Vor dem Anpfiff – Mittwoch, 20.45 Uhr FC Barcelona: Nielsen, Pérez de Vargas – Carlsbogård, Mem, Ariño, Wanne, Janc, N’Guessan, Gómez, Petrus, Cindric, Makuc, Langaro, Richardson, Fabregas, Frade – Trainer: Carlos Ortega (51). THW Kiel: N. Landin, Mrkva – Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Øverby, Wiencek, Ekberg, Pabst, Fraatz, Dahmke, Zarabec, Wallinius, Bilyk, Pekeler – verletzt: Weinhold (Teilruptur Kreuzband), Johansson (Mittelhandbruch), Ehrig (Kreuzbandriss) – Trainer: Filip Jicha (40). Schiedsrichter: Charlotte Bonaventura/Julie Bonaventura (Frankreich) – Bilanz: 30 Spiele, 12 Siege für den THW, 3 Remis, 15 Niederlagen – Hinspiel: 30:30 (in Kiel) – TV: DAZN überträgt ab 20.35 Uhr live – Anpfiff: Mittwoch, 20.45 Uhr, im Palau Blaugrana in Barcelona.

Jicha ist – wieder einmal – zum Improvisieren, Umdisponieren, Reagieren gezwungen, musste nun nach dem Ausfall von Eric Johansson (Mittelhandbruch) auch noch die Verletzung von Linkshänder Steffen Weinhold (Teilruptur des Kreuzbandes) verkraften und gibt sich trotzig: „Die Situation ist brutal. Aber wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken. Unser Anspruch bleibt ja, dass wir Spiele gewinnen wollen. Und mir gefällt der Spirit, dass die Jungs alles geben wollen und bis zum Umfallen kämpfen“, so der Tscheche, in dessen Kader auch Nachwuchs-Linkshänder Henri Pabst (18) am Dienstag mit in den Flieger von Hamburg Richtung Spanien stieg. „Mit Sfeffen verlieren wir einen Spieler, der zuletzt enorm stark war, uns in vielen Spielen getragen und uns Punkte gesichert hat. Er und Dule (Kapitän Domagoj Duvnjak, d. Red.) waren enorm wichtig in der letzten Woche. Aber jetzt müssen andere in die Bresche springen.“

In die Bresche springen im Hexenkessel Palau Blaugrana. „Wir haben durch unsere vielen Verletzungen nichts zu verlieren und fahren dorthin wie andere sonst zu uns: Wir können ohne Sorge frei aufspielen“, sagt Jicha vor dem Duell mit seinem Ex-Klub, der seine Serie siegreicher Spiele in der heimischen Liga Asobal in dieser Saison durch ein 43:25 bei Aufsteiger Club Cisne BM auf 13 Erfolge in die Höhe schraubte und dabei Stars wie Blaz Janc, Timothey N’Guessan oder Abwehrchef Thiagus Petrus schonen konnte. So erzielte der 20-jährige Kreisläufer Artur Parera acht Treffer, der in Kiel im Hinspiel nicht einmal im Kader stand.

Abschied von Barcelona-Legende Victor Tomás

An einem trainingsfreien Montag konnten die Zebras Kräfte sammeln. Kräfte für ein „kleines Wunder“ (Jicha), ein „geiles Spiel“ (Duvnjak), in dem die Kieler „Spaß haben und Punkte holen“ wollen (Harald Reinkind). In einer Atmosphäre, die angesichts des Abschiedes des langjährigen Kapitäns Victor Tomás, der 16 Jahre lang das Barça-Trikot trug und 2020 aufgrund von Herzproblemen seine Karriere beendete, aufgeladen sein wird. Barcelonas Superstar Dika Mem hofft: „Ich hoffe, wir haben die gleiche Stimmung in unserer Halle wie im Hinspiel in Kiel. Das war großartig.“ Eben ein Clásico.