﻿THW Kiel U19 verpasst bei Rhein-Neckar Löwen den Finaleinzug

Der THW Kiel muss weiter auf den ersten deutschen Meistertitel bei den A-Junioren seit 1971 warten. Die U19-Junioren des THW Kiel schieden trotz eines 29:25-Hinspielsieges nach einer 25:35-Auswärtspleite im Halbfinale der Jugendbundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen aus.

Östringen. Aus der Traum! Endstation: Halbfinale. Die U19-Junioren des THW Kiel haben das Finale in der A-Jugendbundesliga verpasst. Das Vier-Tore-Polster vom 29:25-Hinspielsieg reichte nicht. Die Jungzebras verloren vor 700 Zuschauern in der Erich-Bamberger-Stadthalle in Östringen bei den Rhein-Neckar Löwen deutlich mit 25:35 (12:18).