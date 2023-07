THW Kiel und KSV Holstein mit Preis der Robert-Enke-Stiftung ausgezeichnet

Altenholz. Auf einmal verdunkelt sich der Himmel über Altenholz am Donnerstag. Ein Gewitter zieht heran. In der Seele kann es ebenso dunkel und schwer werden. Das gilt auch für junge Leistungssportler. Der THW Kiel und die KSV Holstein haben im Bereich der Sportpsychologie einen exzeptionellen gemeinsamen Weg eingeschlagen. Für diese Arbeit wurden beide Klubs jetzt mit dem mit 2500 Euro dotierten „Förderpreis Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport“ der Robert-Enke-Stiftung ausgezeichnet.

Als sich Jonas Mühlenweg vor neun Monaten das Kreuzband riss, fiel der U 23-Spieler und U 15-Coach des THW Kiel in ein Loch. „Ich brauchte Hilfe“, sagt der 21-Jährige heute. Er bekam die Hilfe bei Inga Hahn, die als Sportpsychologin sowohl die Profis als auch den Nachwuchs des Handball-Rekordmeisters betreut. „Sie hilft uns Sportlern auf dem Campus so sehr – dabei, wie wir mit Druck, Erfolg und Misserfolg umgehen können. Aber mir als Trainer auch dabei, wie ich junge Spieler führen kann“, sagt Mühlenweg, der kurz davor steht, ein Psychologie-Studium zu beginnen.

25 Jungzebras und acht Jungstörche leben auf dem Altenholzer Campus

Auf dem Campus, dem „Altenholzer Hafen“, leben insgesamt 25 Nachwuchsspieler des THW Kiel und acht Jungstörche der KSV Holstein in Wohngemeinschaften, müssen sich ohne Eltern um Schule, Einkaufen, Kochen, Putzen kümmern. Und mit dem Druck, mit Rückschlägen und Traurigkeit klarkommen, den der Leistungssport mit sich bringt. Immer mittwochs bietet Alexandra Hildebrandt, die bei der KSV eine Vollzeitstelle besetzt, eine offene Sprechstunde an. Aber die Youngsters kommen auch von sich aus. „Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Leistung möglich ist, mögliche Baustellen schnell aus der Welt zu schaffen und den Jungs dafür Werkzeug an die Hand zu geben“, sagt die 29-Jährige.

Inga Hahn (46) arbeitet seit 2019 mit den THW-Profis, hat die Honorartätigkeit seit zwei Jahren auf den Nachwuchs des Rekordmeisters ausgedehnt. „Es ist wichtig, da zu sein. So verschlossen, wie oft gedacht wird, sind die jungen Männer nicht. Die kommen schon auch während des Trainings mal zu mir und sagen ,Inga, können wir nachher mal schnacken?’, ganz öffentlich und ohne Hemmungen“, so Hahn.

Oft spielen in Verletzungsphasen die Angst vor einem möglichen Karriereende oder Ungewissheit eine Rolle. „Das geht bis zu depressiven Tendenzen. Da ist dann diese eine Säule – der Handballspieler. Wir müssen aber auch den Menschen sehen, der nicht in ein Loch fallen soll.“ Druck, Emotionen, Schule, Liebeskummer, Social Media sind Themen. „Druck und der Umgang damit ist eins der größten. Die Jungs machen sich selbst schon genug Druck, wenn dann noch von außen welcher dazukommt, kann es hin und wieder zu viel werden“, sagt Hildebrandt.

Und – das ist das Besondere – auf diesem Feld arbeiten der deutsche Handball-Meister und der ambitionierte Fußball-Zweitligist eng zusammen. Regelmäßig tauschen sich die beiden promovierten Sportpsychologinnen aus. Sie nehmen sich aber nicht nur der Probleme der jungen Spieler an. Sie geben den Trainern mit ihrer Persönlichkeitsdiagnostik auch das Rüstzeug an die Hand, ihre Spieler besser kennenzulernen, holen die Eltern ins Boot, arbeiten aber auch mit der gesamten Mannschaft auf Gruppenebene an Teambuilding oder Verhaltensregeln.

Beide sagen, dass es dabei sehr helfe, Frau zu sein. „Ich finde, die Jungs haben fast schon zu viel zu wuppen, müssen sich selbst organisieren. Und dann empfinden sie manchmal noch den Zwang, sich darstellen zu müssen. Sie merken plötzlich, was Öffentlichkeit heißt“, so Hahn. Und Hildebrandt ergänzt: „Wir erarbeiten dann, was sie eigentlich darstellen wollen. Und auch Hasskommentare stehen dabei im Fokus. Rassismus ist dabei ein Teil des Problems. Mit all diesen Themen richtig umzugehen, müssen die jungen Menschen lernen.“

Die Robert-Enke-Stiftung, 2010 gegründet nach dem Suizid des ehemaligen Nationaltorhüters Robert Enke im Jahr 2009, zeigte sich begeistert von der interdisziplinären Kooperation von THW und KSV. „Hier geht es nicht um Konkurrenz, sondern um Synergien. Ihr stellt den Spieler in den Mittelpunkt und bereitet auch die aufs Leben vor, die es am Ende nicht in den Profisport schaffen“, sagte Stiftungsmanager Tilman Cassier bei der Preisverleihung im „Altenholzer Hafen“ am THW-Leistungszentrum in Altenholz.

Und doch ziehen zuweilen dunkle Wolken auf, gab es in der Arbeit von Inga Hahn auch einen Fall von Depressionen, bei dem sie an ihre Grenzen stieß. „Wir sind keine klinischen Therapeutinnen, geben solche Fälle dann ab. Aber der Fall ist gut ausgegangen.“ Anders als im Fall von Alexandra Hildebrandt – eine Sportpsychologie-Vollzeitstelle am Leistungszentrum ist bei den Fußballern Lizenzauflage – steht Inga Hahn beim THW Kiel mit wenigen Stunden in der Woche noch am Anfang. „Durch diesen Förderpreis fühle ich mich auf jeden Fall wahrgenommen. Aber es geht nicht um uns. Die Jungs sollen profitieren.“ Ihre Hoffnung ist, dass die Sportpsychologie auch im Handball fester Bestandteil des Profisports wird. Mit dem Preis in den Händen strahlen die beiden Psychologinnen dann um die Wette. Die dunklen Wolken sind längst wärmenden Sonnenstrahlen gewichen.

