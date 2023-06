﻿THW Kiel in Europa: Szilagyi fordert Verkleinerung der Handball-Bundesliga

Kiel. Köln – Sehnsuchtsort und Handball-Zentrum Europas zugleich. Beim Final Four um die Champions League musste sich der THW Kiel in dieser Saison mit der Zuschauerrolle begnügen. Während der Rekordmeister seine Spitzenposition im deutschen Handball mit dem Gewinn der 23. Meisterschaft einmal mehr untermauerte, haderten die Zebras in der Königsklasse. Mit der eigenen Leistung, aber auch mit strukturellen Nachteilen. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi untermauert seine Forderung nach einer Verkleinerung der Handball-Bundesliga. Wo steht der THW Kiel in Europa? Und wo will er hin?

Aufsichtsratsboss Marc Weinstock: „Zwei Ziele haben wir nicht erreicht“

Immer wieder waren Kapitän Domagoj Duvnjak und Co. in dieser Saison zur Weltklasse fähig. Aber nicht konstant. Am Ende wurde ausgelassen gefeiert, und doch blieb der Schatten zweier verpasster Saisonziele. Darum zieht Aufsichtsratschef Marc Weinstock mit gemischten Gefühlen Bilanz: „Insgesamt war es für mich eine erfolgreiche Saison, auch deshalb, weil uns die Meisterschaft viele vor der Saison nicht zugetraut haben. Aber: Wir wollten neben der Qualifikation für die Champions League auch zwei Final Fours erreichen. Und auch wenn das jeweils ganz knapp war: diese Ziele haben wir nicht erreicht. Barcelona, Paris und Kielce haben in der Champions League sehr konstant gespielt. Die verlieren in der Vorrunde kein Spiel, bei dem man sich fragt: ,Was ist da gerade passiert?‘. Diese Konstanz hat uns gefehlt.“

In einer schweren Gruppe mit den Vorjahresfinalisten Barcelona und Kielce patzte der THW auch gegen vermeintlich schwächere Gegner, landete durch fünf Niederlagen und drei Remis am Ende auf Platz vier und verspielte eine bessere Ausgangsposition für die K.o.-Phase. Das Viertelfinale gegen Paris bedeutete schließlich das Aus. „Die Gruppenphase ist der Schlüssel für Köln. Das hat sich mehr als bestätigt“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi mit Blick auf das Final Four, das der FC Barcelona, SC Magdeburg, Kielce und Paris bestritten – allesamt Gruppenerste oder -zweite mit dem Vorteil, eine K.o.-Runde zu überspringen. Am Ende trotzte der so oft in dieser Saison verletzungsgebeutelte SCM allen Widrigkeiten und feierte nach sensationellen Siegen über Barcelona und Kielce als Final-Four-Debütant seinen zweiten Champions-League-Sieg nach 2002.

Dennoch ist Szilagyi vom Potenzial seines Kaders überzeugt. „Die Mannschaften, die sich fürs Final Four qualifiziert haben, stehen gerade zu Recht vor uns. Aber das hat mehrere Gründe – nicht nur die Qualität im Kader“, sagt er. „Qualitativ war gegen Kielce und Barça kein großer Unterschied zu merken. Alle vier Spiele waren sehr knapp. Dass der Kader nicht in der Lage war, alle drei Tage Top-Leistung zu bringen, erkläre ich mir eher damit, dass er in den Wochen rund um die Spiele in Celje, Nantes oder Szeged relativ dünn war. Wären wir komplett gewesen, glaube ich schon, dass der erste oder zweite Platz in der Gruppenphase drin gewesen wäre. Gerade die Auswärtsspiele haben wir nicht gut gestaltet.“

Zebras des THW Kiel fühlen sich von der HBL im Stich gelassen

Seit Jahren dreht sich die Belastungsdebatte im Kreis. Von der Handball-Bundesliga (HBL) fühlten sich die Zebras in dieser Spielzeit im Stich gelassen. Zwischen Hin- und Rückspiel gegen Paris machte die HBL eine Verlegung der Bundesliga-Partie in Stuttgart nicht möglich. Zusätzliche Hindernisse auf der „Road to Cologne“. „Warum gibt es keine klare Regelung, dass das angesetzte Spiel verlegt wird, wenn eine deutsche Mannschaft das Viertelfinale in der Champions League erreicht? Dann wäre das Thema gelöst“, fragt Weinstock.

Szilagyi für Ligaverkleinerung: „Würde uns alle weiterbringen“

Auch Viktor Szilagyi vertritt in der Spielplandebatte eine klare Position: „Ich würde eine Ligaverkleinerung um zwei Mannschaften befürworten. Ich bin der Meinung, dass uns das irgendwann alle weiterbringen wird. Aber ich weiß auch, dass die Anzahl der Spiele nur für die international spielenden Klubs ein Problem ist“, sagt der Kieler Geschäftsführer und gibt sich diesbezüglich pessimistisch: „So föderalistisch wie die Liga aktuell organisiert ist, erscheinen mir genug Stimmen für eine Verkleinerung derzeit illusorisch.“ Das sei ein Überzeugungsprozess. „Und die Überzeugungsarbeit versuche ich zu leisten.“

Weinstock findet, der THW müsse sich auf das Machbare zur Belastungsreduzierung konzentrieren. „Das muss Filip (Cheftrainer Jicha, d. Red.) bei der Trainingssteuerung und den Einsatzzeiten berücksichtigen, und das macht er, wie ich finde, sehr gut. Die Belastung war für Magdeburg durch die Klub-WM noch höher. Wenn Spieler sich beschweren, dass sie zu viel Champions League spielen, muss ich sagen: ,Dann geh zu einem Verein, der nur Bundesliga spielt und auch im Pokal früher ausscheidet‘.“

Nichtsdestotrotz, weniger Partien im Saisonverlauf wären genau der zusätzliche Sprit im Tank, den die Zebras auf dem Weg nach Köln und dort auf den europäischen Thron bräuchten. Szilagyi: „Wenn wir mal länger Zeit hatten, uns vorzubereiten, hat man es der Mannschaft direkt angesehen.“ Wie vor den Nord-Duellen gegen Flensburg (29:19-Sieg) oder beim HSV (34:30-Sieg) – beide im Saison-Endspurt richtungsweisend für die Meisterschaft. Der Kieler Manager bringt darum auch den Solidargedanken ins Spiel, zeigt sich zuweilen zerknirscht: „Bis jetzt wird in Deutschland immer darüber geredet, dass man gerne mehr deutsche Mannschaften in Köln hätte. Aber es wird wenig davon umgesetzt. Wir als Liga haben es kurzfristig geschafft, einen kompletten Spieltag für die deutsche Nationalmannschaft zu verlegen. Mit gutem Willen aller Beteiligten könnte man das in der K.o.-Phase auch kurzfristig für die Champions-League-Teilnehmer tun.“

THW Kiel mit Nachteilen in den Partien gegen Paris

Inzwischen sei, so der Österreicher, Verständnis für dieses Anliegen zu spüren. „Nicht nur die HBL, sondern alle anderen Klubs betonen, dass sie es befürworten, wenn sich die Bundesliga im Final Four präsentiert. Aber wenn es dann darum geht, dass man selbst einen wie auch immer gearteten Nachteil haben oder einen Vorteil – zum Beispiel durch einen müden Gegner – verlieren könnte, hört die Solidarität schon auf. Wir wollen einfach nur keinen Nachteil haben. Den hatten wir definitiv gegen Paris, und den hatte Magdeburg auch gegen Plock.“

Die Ligaverkleinerung als Lösung? Der THW Kiel würde die Nachteile (Szilagyi: „Wir würden mit unserem Zuschauerschnitt beim Wegfall zweier Heimspiele auf das meiste Geld verzichten“) in Kauf nehmen, sähe aber auch einen Qualitätsgewinn für die HBL: „Ich glaube, dass wir alle besser durch die Saison kommen würden und attraktiver für die Spieler wären. Und auch alle anderen Klubs profitieren aktuell bereits davon, dass der THW Kiel eine Mannschaft hat, die um die Champions League mitspielen kann. Mit Stars, die auch auswärts die Hallen füllen. Was dazugehört, so eine Mannschaft aufbieten zu können, scheint manchmal in Vergessenheit zu geraten“, so Szilagyi.

Belastung spielt Konkurrenten des THW Kiel beim Werben um Spieler in die Hände

Anderen Kontrahenten spielt die Situation in die Hände. „Die Belastung wird schon von unseren internationalen Konkurrenten im Werben um die Top-Stars als Gegenargument genutzt. Die fragen die Spieler: ,Was willst du denn da? Die Bundesliga macht dich kaputt. Hier haben wir die Champions League, das ist die größte Show‘. Ich entgegne dann immer aus voller Überzeugung, dass man sich in der Bundesliga als Spieler durchsetzen muss, um den nächsten großen Schritt Richtung Weltklasse zu machen.“

Spieler wie Sander Sagosen, Niklas Landin (beide THW Kiel), Mathias Gidsel (Füchse Berlin) oder Simon Pytlick (ab der kommenden Saison SG Flensburg-Handewitt) stützen Szilagyis These, haben sich bewusst für ein Engagement in der HBL entschieden. Darum will der THW auch weiterhin „nicht auf mehr Quantität als auf Qualität“ (Szilagyi) bei der Kaderplanung setzen, will groß denken im Werben um Spieler wie Torwart-Superstar Gonzalo Pérez de Vargas vom FC Barcelona, dessen Transfer nach Kiel konkrete Form annimmt.

„Ich finde, auf Weltklasse-Niveau gibt es gerade nur Niklas Landin und Gonzalo Pérez de Vargas. Die beiden stechen heraus. Eine Verpflichtung wie die von Gonzalo wäre ja nicht nur sportlich ein Thema, sondern hätte auch eine Signalwirkung“, sagt THW-Aufsichtsratsboss Weinstock und gibt weitere Einblicke in die Kaderplanung: „Ich glaube, wir haben den nächsten Sander Sagosen schon: Eric Johansson. Wir müssen jetzt gucken, wen wir noch als Linkshänder hinzuholen.“ Um eine Ablösezahlung werde man in dem Zusammenhang nicht herumkommen.

Der Etat von rund 13,5 Millionen Euro lässt es zu, groß zu denken. Weinstock sagt: „Wenn man auf dem Niveau (Pérez de Vargas, d. Red.) verpflichten will, kommen wir mit unserem Budget gerade so hin. Mit 16 Spielern im Kader, die alle bundesliga- und Champions-League-tauglich sind, ist der nicht so schmal aufgestellt. Aber einen Kader mit 18 bis 25 Spielern wie Veszprém kriegen wir nicht hin.“ Belastungsdebatte, strukturelle Probleme, Kaderplanung. Der Weg nach Köln – er wird ein steiniger bleiben.

