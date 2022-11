Vincent Gérard wird Torwart beim THW Kiel – und erfüllt sich damit einen Traum

Paukenschlag beim THW Kiel: Olympiasieger Vincent Gérard wird ab Sommer 2023 neuer Torwart beim Handball-Rekordmeister und löst Welthandballer Niklas Landin zwischen den Pfosten ab. Der Franzose (35) unterschrieb zunächst einen Einjahresvertrag mit einer Option auf mehr. Für Gérard geht damit ein Traum in Erfüllung.

Europameister, Weltmeister, Olympiasieger: der 35-jährige Franzose Vincent Gérard wechselt von Saint-Raphaël Var Handball an die Kieler Förde.

Kiel. Die nächste Baustelle ist vorerst geschlossen: Der THW Kiel hat den vakanten Platz zwischen den Pfosten zur kommenden Saison besetzt und verpflichtet Olympiasieger Vincent Gérard von Saint-Raphaël Var Handball für zunächst ein Jahr bis Sommer 2024. Beide Seiten einigten sich zudem auf eine Option, den Vertrag in Jahresschritten weiter zu verlängern.

Das ist ein Paukenschlag an der Kieler Förde. Die Zebra-Verantwortlichen entscheiden sich – auch angesichts des auf der Torhüterposition leergefegten Marktes – zunächst nicht für eine Zukunfts-, sondern für eine Übergangslösung.

Vincent Gérard: Vertrag bis 2024 beim THW Kiel

Ab Sommer wird der 35-jährige Europameister (2014), Weltmeister (2017) und Olympiasieger (2021) Vincent Gérard neben dem Tschechen Tomáš Mrkva das Tor des deutschen Handball-Rekordmeisters hüten. Beide Schlussmänner sind dann bis 2024 vertraglich an den Klub gebunden.

Vincent Gérard wechselt vom französischen Erstliga-Elften Saint-Raphaël Var Handball nach Kiel, tauscht die Côte d’Azur gegen die Förde ein. In Frankreich hatte Gérard nach seinem Wechsel in diesem Jahr von Paris Saint-Germain gerade erst einen Vertrag bis 2025 in Saint-Raphaël unterschrieben.

Darum bedankte sich THW-Kiel-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Dienstag bei den Verantwortlichen des Klubs für die Zusammenarbeit bei dem Transfer: „Wir waren auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der mit Drucksituationen umgehen kann und mit Tomáš ein starkes Duo bilden wird. Vincent passt komplett in dieses Anforderungsprofil und war sofort begeistert, seine erfolgreiche Karriere in Kiel fortsetzen zu können“, sagte Szilagyi.

Filip Jicha zu Verpflichtung von Vincent Gérard: „Beide Torhüter werden sich gut ergänzen“

Auch THW-Cheftrainer Filip Jicha zeigte sich angetan von der Personalie: „Ich kenne Vincent schon sehr lange, habe auch zu meiner aktiven Zeit oft gegen ihn gespielt. Er ist ein anderer Torwart-Typ als Tomáš, deshalb werden sich beide sehr gut ergänzen.“

Eng in die Suche nach einer neuen Nummer eins eingebunden war auch THW-Torwarttrainer Mattias Andersson: „In den Gesprächen habe ich gemerkt, wie motiviert Vincent ist, die Herausforderung anzunehmen und sich bei uns weiterzuentwickeln. Das ist auch bei erfahrenen Torhütern sehr wichtig“, so der Schwede.

THW Kiel ist erste Auslandsstation von Vincent Gérard

Mit Montpellier HB hat der Routinier 2018 die Champions League gewonnen, spielte von 2019 bis 2022 für den Königsklassen-Top-Klub PSG. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wurde Gérard ins Allstar-Team gewählt. Bisher bestritt er 135 Länderspiele für Frankreich.

Jetzt folgt also die erste Auslandsstation des Keepers. „Der THW Kiel ist einer der besten Klubs der Handball-Geschichte und war schon als Kind einer meiner Traum-Vereine. Deswegen habe ich in der Schule sogar Deutsch gelernt. Sich jetzt diesen Traum erfüllen zu können, macht mich stolz und sehr glücklich. Ich weiß um die hohen Erwartungen an mich, aber genau deshalb komme ich nach Kiel: Ich mag es, alle drei Tage auf höchstem Niveau zu spielen und den Druck zu haben, diese Spiele gewinnen zu müssen. Ich werde alles dafür geben, um mit dem THW Kiel erfolgreich zu sein.“