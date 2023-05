﻿THW Kiel: Sander Sagosen erwartet „geiles Spiel“ gegen Paris Saint-Germain

Kiel. 120 Minuten trennen den THW Kiel vom Final Four der Handball-Champions-League in Köln: Am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) kommt es wie schon in den vergangenen beiden Saisons im Viertelfinale zum Top-Duell mit dem französischen Serienmeister Paris Saint-Germain. 2021 setzte sich Paris durch, 2022 hieß der Sieger nach einem dramatischen Rückspiel Kiel. THW gegen PSG? Kein Spiel wie jedes andere.

Vor allem nicht für den wiedererstarkten Sander Sagosen, der am Mittwoch genau wie seine Teamkollegen Miha Zarabec und Niklas Landin sein letztes Königklassen-Heimspiel im Zebra-Dress absolvieren wird. „Ein Viertelfinale ist immer etwas Besonderes, für mich als ehemaliger Paris-Spieler natürlich sowieso. Ich bin heiß, die Mannschaft ist heiß. Das wird ein geiles Spiel vor einer geilen Kulisse“, sagt der Norweger. Einen eindeutigen Favoriten kann er nicht ausmachen. „Das ist ein 50:50-Spiel. Wir hoffen, dass die Fans richtig Gas geben, dann haben wir vielleicht einen Vorteil.“

THW Kiel: Jicha „schockiert“ von Johansson-Diagnose

Kein Vorteil: die Verletztenliste des THW Kiel, die nach Eric Johanssons Saison-Aus noch länger geworden ist. THW-Cheftrainer Filip Jicha lässt der Ausfall seines Schützlings nicht kalt: „Erics Diagnose schockiert uns definitiv, weil er sehr wichtig für unser Spiel ist.“ Dazu steht der Einsatz von Nikola Bilyk (Adduktorenprobleme) auf der Kippe, entscheidet sich erst kurzfristig. Umso wichtiger dürfte ein gut aufgelegter Sagosen für den THW sein, der sagt: „Wenn jemand ausfällt, muss ein anderer Verantwortung übernehmen. Deswegen bin ich hier.“

Den Gegner? Kennt der Norweger allzu gut. Drei Jahre spielte er für Paris, bevor er 2020 an die Förde wechselte. „Paris hat eine sehr starke Mannschaft. Gerade Luc Steins hat sich richtig stark entwickelt, sie haben Top-Kreisläufer, zwei richtig gute Torhüter“, so der 27-Jährige. Wenn Nikola Karabatic (Entzündung der Beinvene) ausfällt, sei das „natürlich ein Nachteil für jede Mannschaft der Welt. Er ist eine Legende, hat alles gewonnen. Aber Paris spielt schon einige Monate ohne ihn erfolgreich, sein Fehlen wurde gut kompensiert.“ Bei den Franzosen stellten allen voran Kreisläufer Kamil Syprzak (83) sowie die Rückraum-Spieler Elohim Prandi (70) und Dainis Kristopans (68) in dieser Saison ihre Torgefahr international unter Beweis.

Theorie statt Training: Hannover-Spiel steckt THW Kiel in den Knochen

Jicha hofft daher umso mehr auf ein perfektes Spiel seiner Mannschaft: „Wir brauchen eine enorme Wurfeffektivität und dürfen uns keine technischen Fehler erlauben.“ Paris sei dank des vorgezogenen Ligaduells (38:31 in Limogenes) frisch, der THW gehe lediglich mit zwei Theorieeinheiten ins Viertelfinale – ohne Training. Zu tief stecke das Hannover-Spiel in den Knochen. Jicha: „Wir werden uns aber nicht verstecken, auch mit dem letzten Mann auf dem Feld für unseren Traum kämpfen.“

Auftrieb dürften die drei gewonnenen Bundesliga-Spiele in Serie geben – auch wenn Spielmacher Miha Zarabec nach dem Heimsieg gegen Hannover-Burgdorf (33:23) betonte: „Wir müssen gegen Paris besser spielen als am Sonntag. Ich denke, beide Spiele werden sehr knapp, denn beide Mannschaften haben eine hohe Qualität.“ Und schob dann mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers hinterher: „Aber wir fühlen uns momentan sehr wohl.“

Gewinnen Landin und Mrkva das Torhüter-Duell?

Sagosen, Zarabec, ... Niklas Landin. Auch beim Welthandballer ist Vorfreude spürbar: „Das war doch großartig in den letzten beiden Jahren gegen Paris. Wir müssen aggressiv sein, müssen agieren und nicht nur auf den Gegner reagieren.“ Landins Gegenüber heißt am Mittwoch Jannick Green, Kompagnon aus der dänischen Nationalmannschaft. Filip Jicha weiß um die Bedeutung seiner Spieler zwischen den Pfosten: „Die Torhüter sind diejenigen, die die engen Spiele entscheiden.“

Sagosen: Champions-League-Titel wäre „Traumabschied“

Wenn man Sander Sagosen nach einem guten THW-Ergebnis für Mittwoch fragt, antwortet er mit einem Lachen: „Schön wäre plus zehn.“ Aber selbst das sei gegen PSG keine Garantie fürs Weiterkommen. Sagosen weiter: „Einen Sieg ins Rückspiel mitzunehmen, wäre top – mit drei, vier, fünf Toren.“ Um die Grundlage für den Final-Four-Einzug zu legen – und noch mehr? „Der Champions-League-Titel wäre ein Traumabschied für Miha, Niklas und mich“, gibt Sagosen zu. „Aber erst einmal wollen wir diese großen Spiele genießen.“