﻿THW Kiel vor Rückspiel gegen Dinamo Bukarest: Das gute Gefühl im Fokus

Mit einem komfortablen 13-Tore-Polster geht der THW Kiel am Mittwoch (18.45 Uhr) ins Play-off-Rückspiel gegen Dinamo Bukarest in der heimischen Wunderino-Arena. Dennoch heißt es: nicht nachlassen. Trainer Filip Jicha spricht von einem gemeinsamen Traum.

Kiel. Nur noch Formsache? Der THW Kiel bittet Dinamo Bukarest am Mittwoch (18.45 Uhr, THW Kiel im Liveticker auf KN-online) in der Champions League zum Play-off-Rückspiel. Nach dem überzeugenden 41:28-Hinspielerfolg in der rumänischen Hauptstadt geht es für das Team von Filip Jicha darum, die Spannung hochzuhalten und mit einem guten Gefühl ins Viertelfinale einzuziehen. Die Devise: bloß nicht nachlassen.

„Wir sind mitten in unseren ,Wochen der Wahrheit’ – da wollen wir den Fokus nicht verlieren“, sagt Jicha vor der Partie. Und betont, trotz des klaren Ergebnisses bei Dinamo den Gegner auch in Kiel nicht unterschätzen zu wollen: „Wir haben trotz des hohen Hinspielsieges natürlich Respekt vor der erfahrenen Mannschaft aus Bukarest.“

Und dennoch, ein Blick in die nächste Runde, ins Viertelfinale, ist erlaubt – weil es ein besonderer Ansporn ist. Dort wartet bereits Paris Saint-Germain. „Wir haben einen gemeinsamen Traum: Das ist ein unglaublicher Kampf im Viertelfinale gegen Paris um den Einzug ins Final Four. Deshalb werden wir am Mittwoch hochmotiviert ins Spiel gehen“, so Jicha.

Rune Dahmke: „Haben uns das Selbstvertrauen zurückerarbeitet“

41 Tore gegen Bukarest, 36 Tore gegen Berlin: Die Spielfreude bei den Kielern ist zurück. Für Linksaußen Rune Dahmke, der in Bukarest selbst fünf Treffer zum Sieg beisteuerte, bedingt das eine das andere – der Erfolg den Spaß am Spiel. „Die Leichtigkeit kommt auch von der guten Leistung, das Selbstvertrauen haben wir uns zurückerarbeitet“, sagt der 29-Jährige, der einen Aufwind wahrnimmt – und am Mittwochabend genau dort weitermachen will.

„Jetzt ist es ganz wichtig, das Tempo nicht rauszunehmen. Eine 70-, 80-Prozent-Leistung reicht nicht“, sagt Dahmke vor dem Rückspiel. Kräfte schonen? Kommt für Dahmke nicht in Frage. Erst recht nicht in den entscheidenden Wochen der Saison. „Wir müssen für uns selbst 100 Prozent geben, um mit einem guten Gefühl in die nächsten Wochen zu gehen.“

Derweil unterstreicht ein Blick in die Geschichtsbücher die Mammutaufgabe für Dinamo. Seit Einführung des neuen Champions-League-Modus 2009 hat es kein Team geschafft, einen 13-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel in der zweiten Partie in ein Weiterkommen umzudrehen. Was aber nicht heißen soll, dass es sensationelle Aufholjagden noch nicht gegeben hat – so wie etwa 2012, als die Füchse Berlin gegen Ademar León ein 23:34 egalisierten und mit einem 29:18 aufgrund der Auswärtstorregel ins Final Four einzogen.

Vor 22 Jahren: THW gegen Dinamo Im EHF-Pokal der Saison 2001/2002 traf der THW Kiel im Achtelfinale schon einmal auf Dinamo Bukarest – und hatte zwei „Heimspiele“ an einem Wochenende. Nach dem 33:27 im Hinspiel (12 Tore von Stefan Lövgren) empfingen die Zebras die Rumänen nur zwei Tage später zum Rückspiel vor 1000 Zuschauern in der Büdelsdorfer Emil-Nolde-Schule. Der Grund: Der THW hatte dem Kontrahenten das Heimrecht abgekauft. Dinamo hatte die Partie in Buzau in der historischen Region Walachei austragen wollen. Der damalige Manager Uwe Schwenker wurde mit den Worten zitiert: „Unsere Spieler stehen im Punkte- und Reisestress. Jeder Kilometer, den wir weniger fahren müssen, ist für uns eine große Erleichterung.“ Dinamo erhielt neben der Erstattung von Reise- und Hotelkosten alle Einnahmen aus dem Rückspiel. Der THW gewann mit 31:21 und wurde später EHF-Pokalsieger.

Dinamo-Coach Pascual will in Kiel das Bukarester Image verändern

Bukarests Trainer Xavier Pascual weiß um die eigentliche „Mission Impossible“, sagte nach dem Hinspiel, sein Team habe momentan noch nicht das Niveau, mit dem THW Kiel mitzuhalten. Und trotzdem erhofft sich der 55-Jährige in der Kieler Arena („Es gibt kaum einen besseren Ort zum Handballspielen“) ein anderes Bild seiner Mannschaft. „Es ist praktisch unmöglich, die Play-offs zu überstehen, aber ich möchte in Kiel unser Image verändern“, sagt der Coach, der als Trainer des FC Barcelona drei Mal die Champions League gewann und in Bukarest ein „Langzeitprojekt“ vor sich hat. Und betont: „Wir können besser Handball spielen als im Hinspiel, und das ist unser Ziel.“

Ähnlich sah es bereits nach Abpfiff der ersten 60 Minuten auch Dinamo-Rückraumspieler Ante Kuduz, mit 59 Toren zweitbester Werfer seines Teams in der laufenden Champions-League-Saison: „Wir haben im Hinspiel ein Bild abgegeben, das wir revidieren wollen.“

Was Dinamo Auftrieb geben dürfte: Den siebten Meistertitel in Folge kann dem rumänischen Serienmeister nun auch rechnerisch keiner mehr nehmen – obwohl das Pascual-Team am Wochenende nicht einmal selbst auf der Platte stand, quasi auf der Couch den Patzer des Zweitplazierten Constanta verfolgen konnte, dazu selbst noch fünf Spiele zu gehen hat. Die Bilanz in der heimischen Liga: 21 Spiele, 21 Siege. Dort ist Bukarest das Gewinnen gewohnt...