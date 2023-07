﻿THW Kiel: Vorverkauf für den „Orlen Star Cup“ startet am Montag – Wiedersehen mit Zarabec

Kiel. Dieser Termin ist im Terminkalender der Fans des THW Kiel ein ganz besonderer: Denn bei der Saisoneröffnung der Zebras im Rahmen des „Orlen Star Cups“ am 20. August in der Wunderino-Arena präsentieren sich zum ersten Mal auch die Neuzugänge des deutschen Meisters im Kieler Handball-„Wohnzimmer“. Am Montag startet der Vorverkauf für das Event mit namhaften Gegnern.

Gegner des THW Kiel sind der HSV und Wisla Plock

Los geht es am 20. August mit einem Fanfest am Vormittag auf dem Hallenvorplatz, ehe es ab 13 Uhr sportlich wird. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“ über jeweils zweimal 20 Minuten, die Gegner sind dann Ligakonkurrent HSV aus Hamburg sowie der polnische Top-Klub und Pokalsieger Wisla Plock mit dem gerade erst aus Kiel abgereisten Slowenen Miha Zarabec als Spielmacher. Zum ersten Mal in die Wunderino-Arena einlaufen werden kurz vor dem Supercup gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen am 23. August in Düsseldorf dann auch die Neuzugänge Vincent Gérard und Elias Ellefsen à Skipagøtu, der gerade erst bei der U 21-WM für Furore sorgte und mit den Färöer Platz sieben belegte.

Tickets zum Preis von 20 (ermäßigt zwölf Euro / Kinder 6-12 Jahre acht Euro) bis 28 Euro (20/16) sind am Montag ab 10 Uhr erhältlich bei Citti in Kiel sowie unter www.thw-tickets.de. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Bis zum 10. Juli gilt ein Früh­bucher­rabatt in Höhe von 20 Prozent auf die oben genannten Preise.

