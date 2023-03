﻿Trainerduell THW Kiel vs. Bukarest: Wie Xavi Pascual Filip Jicha inspirierte

Kiel/Bukarest. Erst einmal, in der Saison 2001/02, traf der THW Kiel auf Dinamo Bukarest. Dass sich die Play-offs in der Handball-Champions-League gegen den rumänischen Meister (Hinspiel Mittwoch, 18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) dennoch an der Kieler Förde vertraut anfühlen, liegt vor allem an Dinamo-Trainer Xavier Pascual.

Unter Bukarests Coach spielte THW-Chefcoach Filip Jicha zum Ende seiner aktiven Handballer-Karriere beim FC Barcelona, wo Pascual mit über 50 Titeln (!) zu einem der erfolgreichsten Vereinstrainer wurde. 2021 suchte der Spanier eine neue Herausforderung, fand sie in Bukarest. Und machte den rumänischen Serienmeister direkt wieder reif für die Königsklasse.

THW-Trainer Jicha über Xavi Pascual: „Er hat mich auf diese Idee gebracht“

Wer mit Pascual, den Freunde wie Jicha „Pascui“ nennen, spricht, erahnt einen wichtigen Teil seines Erfolgs-Rezepts. „Viele denken, eine Mannschaft müsse vom Trainer alles beigebracht bekommen“, sagt Pascual. „Ich denke, es ist andersherum: Als Trainer kann man enorm viel von seinen Spielern lernen. Man muss ihre Fähigkeiten erkennen und daraus ein System formen.“

Mit seinem Kontrahenten in den anstehenden Play-off-Duellen hätte Pascual mehr gemeinsame Zeit bei Barca verbringen wollen. Er sagt: „Ich hätt Filip Jicha gerne vier, fünf Jahre früher in meinem Team gehabt“. Denn als der Tscheche 2015 von Kiel nach Barcelona wechselte, plagten ihn bereits langwierige Verletzungsprobleme.

„Ich glaube, Pascui hat an mir vor allem geschätzt, dass ich nie aufgegeben habe“, sagt Jicha heute. Schon damals habe er alles aufgesogen, was den Spanier umgab. „Ich kannte damals nur die deutsche Philosophie und wusste, wie Alfred (Gislason, d. Red.) immer alles alleine gemacht hat“, erinnert er sich. Der Stab in Barcelona umfasste viele Trainer und auch Ärzte. „Er war quasi der Manager, stand für die Idee dahinter und für die Kommunikation“, so Jicha, der sich dieses System in Kiel zum Vorbild nahm. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir sind nicht ganz so viele. Aber er hat mich auf diese Idee gebracht.“

Vier Spieler mit Barcelona-Vergangenheit im Kader von Bukarest

Diese Idee führt Pascual auch in Bukarest fort, vier Spieler im aktuellen Kader kennen ihn aus Barcelona: Cedric Sorhaindo, Eduardo Gurbindo und sein Sohn Alex. Im Sommer stieß auch Barcelonas bisheriger Abwehrchef Ali Zein dazu, weil er wieder mehr Tore werfen wollte – und tut das nun aus dem linken Rückraum. Mit 51 Treffern ist der Halblinke nach Rechtsaußen Andrii Akimenko zweitbester Torschütze – und soll nach einer Knöchelverletzung gegen den THW Kiel sein Comeback geben.

Dennoch sagt Pascual: „Realistisch betrachtet haben wir gegen Kiel keine Chance. Aber wenn wir bei 100 Prozent sind und der THW nicht, kann alles passieren. Darum geht es nun für mich, nicht mehr um Titel. Bukarest wird nie die Champions League gewinnen. Für uns ist Erfolg, wenn wir unsere Möglichkeiten optimal ausschöpfen.“

Das will auch der THW Kiel, wohl wissend, dass die von den großen Königsklassen-Gegnern elektrisierten Dinamo-Fans die Halle Sala Polivalenta in eine Festung verwandeln können. „Ich erwarte ein unfassbares Spiel“, sagt Jicha. „Wir müssen unsere beste Champions-League-Leistung bringen, um uns die Möglichkeit zu erhalten, im Rückspiel ins Viertelfinale einzuziehen.“

Am Morgen des Spieltages werden die beiden Coaches gemeinsam einen Kaffee trinken, bevor sie ihre Freundschaft für 60 Minuten vergessen. Nie aber den großen gegenseitigen Respekt, den sich auch der Trainer Jicha in Pascuals Augen längst erarbeitet hat. „Er kann in Kiel eine Ära prägen, das sehe ich“, sagt der Spanier. „Und das ist gerade in Deutschland nicht leicht.“