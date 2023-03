﻿THW Kiel schlägt Füchse Berlin 36:29 – Landin bringt Zebras auf Meisterkurs

Kieler Coup im Gipfeltreffen der Handball-Bundesliga: Rekordmeister THW Kiel hat am Sonntag die Füchse Berlin mit 36:29 (17:15) zurück in ihren Fuchsbau geschickt. Dank eines überragenden Torhüters Niklas Landin bewegen sich die Zebras wieder voll auf Meisterkurs.

Kiel. Geschlagen schleichen die Füchse zurück in ihren Bau. Der THW Kiel hat das Gipfeltreffen der Handball-Bundesliga für sich entschieden. Gegen Tabellenführer Füchse Berlin setzten sich die Zebras des Rekordmeisters am Sonntag mit 36:29 (17:15) durch und holten sich – nach Minuspunkten – den Platz an der Sonne zurück. Überragender Kieler war Torwart Niklas Landin, der mit 23 Paraden seinen eigenen Bundesliga-Bestwert wiederholte und ligaweit einen neuen Saisonrekord aufstellte.

Die Wunderino-Arena ist restlos ausverkauft, aus allen Richtungen strömen die Menschen in Richtung Europaplatz. Kiel gegen Berlin, Zebras gegen Füchse, mehr Handball geht im März 2023 nicht. Da steckt nach dem Hinspiel Brisanz drin, daran dürften sich auch die Gummersbacher Referees Ramesh und Suresh Thiyagarajah erinnern – sie pfeifen heute auch das Rückspiel.

Eric Johansson von Minute eins an im Spitzenspiel-Modus

THW-Chefcoach Filip Jicha vertraut auf bewährte Kräfte: Domagoj Duvnjak zieht zunächst zwischen Harald Reinkind und Eric Johansson die Fäden. Der Schwede Johansson, der ganz nebenbei einen Sander Sagosen auf die Bank verdrängt hat, beginnt im Spitzenspiel-Modus. Johansson mal drei zum 4:3 (5.), Johansson auf der defensiven Halbposition neben dem Innenblock aus Hendrik Pekeler und Petter Øverby an dessen 31. Geburtstag.

Kiel agiert vorne weniger breit als zuletzt in Bukarest, dafür umso schneller. Und hat in Niklas Landin einen phänomenalen Rückhalt zwischen den Pfosten – elf Paraden allein bis zur Pause. Hochgeschwindigkeitshandball – die Füchse können das Kieler Umschaltspiel, den wellenförmigen Dauerdruck nicht stoppen, lassen sich aber nicht vollends abschütteln mit dem flinken Dänen-Duo Jacob Holm und Mathias Gidsel im Rückraum. Holm reißt Øverby einfach mit und in die Zeitstrafe, insbesondere das Berliner Kreisläuferspiel initiieren Paul Drux, Holm, Gidsel brandgefährlich. Domagoj Duvnjak trifft zum 9:7 (14.), peitscht die Fans an – und fliegt ebenfalls. Brisanz pur.

Die Halle tobt, Niklas Landin pariert in überirdischer Manier 23 Bälle

Die Füchse verdichten in der Abwehr-Mitte besser mit dem Schweden Max Darj. Kiel – jetzt mit einem Sander Sagosen bei drei Versuchen ohne Wurfglück – tut sich schwer und liegt zur Halbzeit „nur“ mit 17:15 vorn. Nach der Pause greifen auch Nikola Bilyk als Spielmacher und Linksaußen Rune Dahmke ins Geschehen ein. Nach Gidsels Anschlusstreffer zum 17:18 aus Berliner Sicht setzt sich der THW mit einem 4:0-Lauf ab (22:17/35.), gerät der Express in Fahrt.

Die Halle tobt, wird angestachelt von Duvnjaks Windmühlenarmen. Und als die Füchse durch Fabian Wiede noch ein letztes Mal auf drei Tore verkürzen (27:24/45.), fängt Niklas Landin an, noch überirdischer zu parieren, raubt besonders Linksaußen Milos Vujovic den letzten Nerv. „Solche Spiele, Spitzenduelle, die wir am Ende in dieser Atmosphäre gewinnen – das habe ich so vermisst!“, sagt ein strahlender Niklas Landin nach dem Schlusspiff. „Wir haben Berlin zu jeder Zeit immer unter Druck gesetzt.“

19 Paraden, 20, 21, 22, ... der dänische Welthandballer macht Welthandballer-Dinge. Mit Landinscher Nonchalance wischt er bei Parade Nummer 23 Robert Webers Wurf einfach aus der Luft (58.), ehe Harald Reinkind und Rune Dahmke ihre Demonstration von Titelgier mit einem finalen Kempatrick zum 36:29-Endstand krönen. Kein Wunder also, dass THW-Chefcoach Jicha nicht an Lob spart: „Wir hatten viel Respekt. Aber so wie unsere Abwehr und Niklas im Tor heute zusammengearbeitet haben, hat uns das den Sieg in dieser Höhe beschert.“

So ganz kann der Tscheche dann aber doch nicht aus seiner Haut, wirft schon einen warnenden Blick auf den nicht nachlassenden Termindruck, sagt: „Wir hatten in dieser Woche zwei K.o.-Spiele, und wir haben in der nächsten Woche zwei K.o.-Spiele.“ Am Mittwoch (18.45 Uhr) wartet in der Champions League das Play-off-Rückspiel gegen Dinamo Bukarest – das Weiterkommen ins Viertelfinale sollte nach dem 41:28 im Hinspiel nur noch Formsache sein.