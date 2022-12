﻿Karl Wallinius über Druck, Selbstvertrauen und den nächsten Schritt beim THW Kiel

Kiel. Die erste Attacke auf die gegnerische Abwehrreihe wirkte noch etwas verkrampft, danach aber lief es bei Karl Wallinius: Siebenmal traf der 23-Jährige am Donnerstag beim wichtigen 37:34-Sieg des THW Kiel über HBC Nantes in der Handball-Champions-League – so oft wie nie zuvor im Trikot des THW Kiel.

Anschließend wirkte der Schwede so gelöst wie lange nicht mehr. „Schön, dass es am Ende ein gutes Spiel war. Das waren zuletzt harte Wochen für mich“, sagte der Rückraum-Shooter, der im Sommer nach Beginn der Vorbereitung aus dem französischen Montpellier zum THW-Kader gestoßen war – wenig später als sein Landsmann und Positionskollege Eric Johansson.

Karl Wallinius nach Johansson-Verletzung im Fokus

Doch während Johansson sich im linken Rückraum und der Abwehr schnell zum gefeierten Stammspieler und Leistungsträger entwickelte, musste Wallinius zuletzt Rückschläge einstecken. Im Oktober begann seine Formkurve, nach unten zu zeigen, zuletzt bekam er hinter den starken Johansson und Nikola Bilyk nur wenig Einsatzzeiten.

Dann fiel Johansson mit einem Mittelhandbruch aus. Gegen den FC Barcelona stand Wallinius in der Startformation und fand sich nach knapp einer Viertelstunde mit vier Fehlversuchen auf der Bank wieder. Auch seine Bilanz in Wetzlar war ernüchternd: Einen Fehlwurf und eine Zeitstrafe sammelte er bei seinen Kurzeinsätzen.

Knieprobleme für Karl Wallinius keine Ausrede

„Zuletzt habe ich es einfach nicht auf die Platte bekommen“, sagt Wallinius. „Wenn man nicht so viel spielt und dann ein schlechtes Spiel macht, passiert es leicht, dass man sich zu sehr unter Druck setzt. Mir jedenfalls geht das so. Dann will ich alles zeigen, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Dabei ist es normal im Sport, dass es mal nicht so läuft. Es ist dann besser, es ruhig anzugehen und auf seine Fähigkeiten zu vertrauen.“

Erschwerend hinzu kommen seit Wochen Knieprobleme. „Die habe ich schon lange, aber ich will sie nicht als Ausrede benutzen. Gegen Nantes hat es ja auch geklappt. Es tut halt weh, aber das muss man ausblenden. Und angeschlagen sind ja viele bei uns...“

Am Donnerstag schien der Knoten plötzlich geplatzt. Nach einer Auszeit beim Kieler Rückstand von 6:7, in der Filip Jicha mutigere Abschlüsse von seiner zunächst verunsichert wirkenden Mannschaft forderte, fasste sich Wallinius ein Herz, feuerte in seiner unnachahmlich kraftvollen Art aus dem Lauf die nächsten fünf Kieler Treffer ab – innerhalb von etwas mehr als vier Minuten. Und sehr zur Freude von Fans, Mitspielern und Trainer.

Sieben Wallinius-Tore gegen Nantes – Trainer Jicha: „Jeder gönnt ihm das“

„Er hat uns in einer schwierigen Phase im Spiel gehalten“, lobte Nikola Bilyk. Und Filip Jicha sagte: „Ich glaube, jeder gönnt ihm das. Die Leute mögen ihn, er ist ein guter Junge und Handballer.“ Der Tscheche, einst selbst eine Rückraum-Wurfgewalt, hält große Stücke auf den 1,99-Meter-Mann. „Er ist ein Rohdiamant, den man zu einem wirklich guten bis Weltklasse-Handballer machen kann“, so der THW-Coach. „Er beißt sich gerade durch und hat das heute gut gemacht.“

Auch über Leistungstäler sind die beiden im Austausch. „Wir haben darüber gesprochen. Filip war selbst Spieler, kann sich gut in uns hineinversetzen“, sagt 1,99-Meter-Mann Wallinius – nach dem Erfolg gegen Nantes scheinbar noch einmal um ein paar Zentimeter gewachsen. „Es hat gut getan, ein bisschen was zeigen zu können und Selbstvertrauen zu tanken. Das war ein weiterer Schritt.“