﻿Wie viel Hölle erwartet den THW Kiel in Bitola?

Der dritte Streich des THW Kiel in der Handball-Champions-League hat gegensätzliche Vorzeichen. Mit Eurofarm Pelister erwartet die Zebras am Mittwoch der bisher schwächste Königsklassen-Klub. Dennoch jagt er manchem Star Angst ein. Und prägte auch THW-Trainer Jicha.

Kiel/Bitola. Wer annimmt, der THW Kiel sei bereits mit allen Handball-Wassern gewaschen, der irrt. Bisher sahen sich die Zebras nie der Konfrontation mit Eurofarm Pelister (früher RK Pelister Bitola) ausgesetzt. Am Mittwoch (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online.de) treten sie erstmals in der „Hölle von Bitola“ an. Eine Spielstätte, die keinen Handballer kaltlässt.