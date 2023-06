﻿Dank Wildcard: Wiedersehen von Landin, Sagosen und Zarabec mit dem THW Kiel?

Die EHF hat ihre Wildcards für die Handball-Champions-League verteilt – unter anderem an das Millionen-Projekt Kolstad aus Norwegen und den dänischen Vizemeister Aalborg. So könnte es für den THW Kiel zum Wiedersehen mit gerade erst verabschiedeten Spielern kommen.

Wien. Der THW Kiel und der SC Magdeburg standen als Erster und Zweiter der Handball-Bundesliga bereits als Teilnehmer an der Champions League in der kommenden Saison fest. Am Dienstag gab die Europäische Handballföderation (EHF) bekannt, welche nicht automatisch qualifizierten Teams ein Upgrade oder eine Wildcard erhalten und in der Königsklasse 2023/24 starten dürfen.