﻿THW Kiel will ersten Sieg über Nantes – Duvnjak-Einsatz fraglich

Eine Handball-Serie reißt am Donnerstag beim Duell zwischen dem THW Kiel und HBC Nantes in der Champions League auf jeden Fall. Geht es nach den Zebras, ist es ihre von nunmehr fünf sieglosen Partien in der Königsklasse in Folge. Einmal mehr könnte die Personallage den THW zum Improvisieren zwingen.

Kiel. Geht es nach dem THW Kiel, reißt am Donnerstag eine Serie. Seit nunmehr fünf Partien haben die Zebras in der Handball-Champions-League nicht gewonnen. Das soll sich gegen den HBC Nantes (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) ändern – zumal die Kieler ihre herbe Hinspiel-Pleite wiedergutmachen wollen.

Mit 38:30 schickten die Franzosen den THW Kiel vor sechs Wochen nach Hause, demonstrierten eindrucksvoll, dass sie nach einem Jahr in der European League wieder in die Königsklasse gehören. Während der THW Kiel vor allem in der zweiten Halbzeit einen blutleeren Auftritt hinlegte, für den sich Trainer Filip Jicha anschließend bei den Fans entschuldigte.

THW-Trainer Jicha warnt vor Nantes’ starkem Rückraum

Dennoch spielte das Hinspiel-Erlebnis bei der Vorbereitung der Zebras nun nur noch eine untergeordnete Rolle. „Ich habe darauf hingewiesen, aber nicht mehr viel aus dem Spiel gezeigt. Wir haben uns mehr auf die Stärke von Nantes konzentriert, die eine wunderbare Saison spielen“, sagt der Kieler Chefcoach, der über das Spiel der Franzosen nahezu ins Schwärmen gerät. „Mir gefällt das Selbstbewusstsein und die Selbstverständlichkeit, mit der sie spielen. Und sie haben eine enorme Qualität – vor allem im linken Rückraum mit Thibaud Briet und Alexandre Cavalcanti. Sie sind beide groß gewachsen, spielerisch und wurftechnisch stark.“ Ob der zuletzt ebenfalls starke Torwart Viktor Gisli Hallgrimsson nach einer wieder aufgebrochenen Ellenbogenverletzung auflaufen kann, war am Mittwoch noch unklar.

Für Jicha ist Nantes so oder so ein Kandidat fürs Final Four in Köln. „Wenn wir gewinnen wollen, brauchen wir eine Leistung vergleichbar zu der in Magdeburg“, sagt er mit Blick auf den bisher wohl stärksten Kieler Auftritt der Saison, bei dem der THW Kiel den Meister mit 34:33 besiegte.

Als einziges Team hat Nantes noch nie gegen den THW Kiel verloren

Nantes konnte bisher nur in Kielce und Barcelona nicht gewinnen. Die Franzosen sind zudem das einzige noch existierende Team der Welt, das nie in einem Pflichtspiel gegen die Zebras verlor (zwei Siege, ein Remis). Sie kommen mit großem Selbstvertrauen nach Kiel. „Wir sind selbst ein bisschen überrascht, wie gut wir gestartet sind“, sagt Linus Persson. Der 29-jährige Schwede wechselte bereits 2018 zu US Ivry in die Starleague, spielt nun seine zweite Saison mit Nantes, das mit Paris Saint-Germain und Montpellier HB das nationale Spitzentrio bildet.

„Es kommen immer mehr ausländische Spieler in die Liga, das steigert das Niveau“, sagt der in Helsingborg geborene Linkshänder, der zum ersten Mal in Kiel auflaufen wird. „Kiel ist für alle schwedischen Handballer etwas Großes – und ich habe da mit Niclas Ekberg, Eric Johansson und Karl Wallinius ja auch ein paar Freunde.“

Vor dem Anpfiff, Donnerstag 18.45 Uhr THW Kiel: N. Landin, Mrkva – Duvnjak (?), Sagosen, Reinkind, M. Landin, Øverby, Wiencek, Ekberg, Pabst, Fraatz, Dahmke, Zarabec, Wallinius (?), Bilyk, Pekeler – verletzt: Weinhold (Teilruptur Kreuzband), Johansson (Mittelhandbruch), Ehrig (Kreuzbandriss) – Trainer: Filip Jicha (40). HBC Nantes: Pesic, Hallgrimsson (?), Hofmann – Marchan, Briet, De la Breteche, Persson, Rivera, Cavalcanti, Shkurinskiy, Ovnicek, Damatrin, Portela, Maqueda, Toto, Monar, Odriozola – Trainer: Gregory Cojean (45). Schiedsrichter: Mirza Kurtagic/Mattias Wetterwik (Schweden) – Bilanz: 3 Spiele, 1 Remis, 2 Niederlagen für den THW – Hinspiel: 38:30 für Nantes – TV: DAZN überträgt ab 18.35 Uhr live – Tickets: www.kn-tickets.de oder bis zum Anpfiff in der THW-Fanwelt an der Arena – Anpfiff: Donnerstag, 18.45 Uhr, in der Wunderino-Arena in Kiel.

Persson erwartet ein „ganz anderes Spiel“ als Ende Oktober. Auch, weil der THW Kiel im Gegensatz zum Hinspiel auf Sander Sagosen und Hendrik Pekeler zurückgreifen kann. Ein großes Fragezeichen steht indes noch hinter dem Einsatz von Kapitän Domagoj Duvnjak, der seit dem Kieler Sieg bei der HSG Wetzlar krank das Bett hütet. Immerhin: Noch mehr Zebras hatten sich bis Mittwochnachmittag nicht abgemeldet. „Ein paar schwächeln, aber alle sind heil geblieben“, so Jichas Wasserstandsmeldung nach dem Abschlusstraining.

Zu den Angeschlagenen zählt weiterhin auch Youngster Karl Wallinius. Ein Umstand, der einen ausgebufften und nicht ganz ernst gemeinten Plan seines Kumpels Persson durchkreuzen könnte, mit dem dieser Punkte bei Nationaltrainer Glenn Solberg für die Teilnahme an der Heim-WM im Januar sammeln wollte: „Ich denke, ich spreche vor dem Spiel mit Karl und biete an, dass ich ihn ein paar Tore machen lasse, wenn er mich dann auch ein paarmal durchlässt“, sagt er scherzhaft über das potenzielle Duell der direkten Gegenspieler.

Ein gutes Omen für den THW Kiel

Doch Wallinius’ Knieprobleme lassen derzeit nicht mehr als die Rolle eines Backups im Rückraum zu. „Karl ist ein Kämpfer und jammert nie, aber er ist stark angeschlagen und hat momentan so keinen Spaß“, sagt Jicha über den 23-Jährigen.

Angesichts der Personalsituation setzen die Kieler umso mehr auch auf ihre „Weiße Wand“ aus Fans als Unterstützung. Jicha: „Wir wollen das Spiel gestalten. Und das ist davon abhängig, wie wir reinkommen.“ Gutes Omen für die Zebras: Bisher sind sie in der Königsklasse zu Hause ohne Niederlage. Diese Serie darf aus ihrer Sicht noch eine ganze Weile halten.