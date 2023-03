﻿THW Kiel zieht trotz Niederlage gegen Dinamo Bukarest ins Viertelfinale ein

Kiel. Rückspiel verloren, Viertelfinale trotzdem gebucht: Der THW Kiel unterlag am Mittwochabend Dinamo Bukarest mit 31:32 (16:17). 5621 Zuschauer in der Wunderino-Arena sahen einen Handball-Rekordmeister, der nach dem 13-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel (41:28) im zweiten Vergleich gegen den rumänischen Serienmeister binnen einer Woche den Sieg verpasste – aufgrund vieler Ungenauigkeiten im Angriff. Bester Torschütze war Niclas Ekberg mit neun Treffern.

Hochmotivierte Kieler verspricht THW-Cheftrainer Filip Jicha vor der Partie, dessen Traum vom Viertelfinal-Fight gegen Paris Saint-Germain auch während der zweiten 60 Play-off-Minuten nie in Gefahr gerät. Dinamo-Trainer Xavier Pascual erhofft sich zumindest ein anderes Bild von seiner Mannschaft. Bukarest spielt auch ums Image – angetrieben von rund 50 Fans, die den Weg in die Kieler Arena angetreten haben. Keine 800 Ultras wie im stimmungsvollen „Sala Polivalenta“ vergangene Woche, immerhin hallen einzelne „Dinamo, Dinamo“-Rufe durchs Rund.

THW Kiel beginnt stimmungsvoll, Ekberg trifft im 555. Einsatz

Stimmungsvoll ist der Kieler Beginn, der zunächst mit angekündigtem vollen Fokus auf der Platte steht. Ballgewinn in der Abwehr, präziser Pass von Domagoj Duvnjak über das gesamte Spielfeld, und Ekberg vollendet in seinem 555. THW-Einsatz zum 4:1 (5.) – Start nach Maß für die Kieler Zebras, die dann jedoch ungenau im Angriffsspiel werden, Dinamo so ins Spiel bringen. Und die Gäste aus Bukarest? Tun tatsächlich etwas fürs Ansehen: Eduardo Gurbindo trifft erst per Kempa zum 6:6-Ausgleich (11.), dann zum 6:7 (12.), der ersten Gäste-Führung an diesem Abend.

Großen Anteil am guten Dinamo-Auftritt hat Khalifa Ghedbane. Algeriens Nationaltorwart hält nach 20 Minuten bereits mehr Bälle (4) als im gesamten Hinspiel, kommt am Ende auf 13 Paraden. Apropos 13: Ist der bequeme 13-Tore-Vorsprung doch nicht aus den Kieler Köpfen zu bekommen? Sieben technische Fehler und eine Angriffseffizienz von unter 40 Prozent in Halbzeit eins sprechen Bände. Dass es mit Konzentration und Entschlossenheit doch funktionieren kann, zeigt Eric Johansson, der mit Zug zum Tor trifft – 16:17 (30.), Pausenpfiff.

Landin spielt zum 400. Mal für den THW Kiel – und kann das 31:32 nicht verhindern

Auch nach dem Seitenwechsel verändert sich das Spiel nicht entscheidend. Als dann Ekberg die erste und einzige Kieler Zeitstrafe erhält, ist der THW wach, dreht das Spiel in Unterzahl auf 19:18 (38.), macht Tempo, baut durch Patrick Wiencek auf 24:22 (44.) aus. Dass Bukarest in der Partie bleibt und erneut in Führung geht (25:26, 49.), kann auch der gut aufgelegte Tomáš Mrkva (12 Paraden) nicht verhindern und macht in der 50. Minute Platz für Niklas Landin – 400. THW-Spiel für den dänischen Welthandballer.

In den Schlussminuten ist beiden Teams der Siegeswille anzumerken. Jicha stellt um, ordert Duvnjak an die Spitze der Kieler 3:2:1-Deckung. Elf Sekunden vor Abpfiff trifft Bukarests Dan Emil Racotea zum 31:31-Ausgleich. Auszeit THW, das Sieben-gegen-Sechs soll es richten – und wird zum Verhängnis. Ein Missverständnis zwischen Nikola Bilyk und Petter Øverby nutzt Andrii Akimenko, trifft zum überraschenden 32:31 ins leere Tor (60.). Am Ende führt eine Niederlage zum 23. Viertelfinal-Einzug des THW Kiel in seiner 25. Königsklassen-Saison.

„Meine Mannschaft hat eine brutale letzte Woche mit den Siegen in Bukarest und gegen Berlin gespielt. Heute haben sie etwas vermissen lassen“, bilanzierte THW-Cheftrainer Jicha nach Abpfiff, der den letzten Gegentreffer auf seine Kappe nahm. „Ich wollte das Sieben-gegen-Sechs spielen. Ich hoffe, dass wir für künftige Spiele daraus lernen.“ Niclas Ekberg („Die 555 Spiele sind eine große Ehre“) sagte nach dem Spiel: „Heute bin ich genervt, dass wir verloren haben. Trotzdem stehen wir im Viertelfinale. Ein bittersüßes Gefühl.“

Dinamo-Trainer Pascual zeigte sich dagegen stolz und glücklich: „Wir wollten jedem zeigen, dass das Hinspiel ein Unfall war. Kiel hat insgesamt das bessere Team, sie sind ein Anwärter auf den Titel, und ab jetzt können wir ihren Handball in dem Wettbewerb genießen.“

Weiter geht es für den THW Kiel in der Handball-Bundesliga am Sonntag beim Aufsteiger VfL Gummersbach. Anpfiff in der Schwalbe Arena ist um 16.05 Uhr.