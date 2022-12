﻿Mannschaftsbus: Zu Besuch im dritten Zuhause des THW Kiel

Der Mannschaftsbus ist für die Spieler des THW Kiel ihr drittes Zuhause. In dieser Woche gehen sie zum letzten Mal in diesem Jahr damit auf Reisen. Hier gewährt Hendrik Pekeler einen Einblick in Reise-Routinen, Sitzordnung und das wichtigste, von ihm selbst gebaute, Element von KI-EL 1.

Kiel. KI-EL 1 steht vor seiner letzten Einsatzwoche mit dem THW Kiel im Jahr 2022. Noch einmal knapp 800 Kilometer Hin- und Rücktour nach Aalborg, abschließend knapp 200 Derby-Kilometer zwischen Kiel und Flensburg, dann hat der Mannschaftsbus bis Februar Zebra-Pause. Auch wenn sie aufgrund des Terminplans und längerer Regenerationszeiten zum Teil auf Charterflüge umgestiegen sind – die Beziehung zum Mannschaftsbus bleibt für die Spieler des THW Kiel eine besondere.

„Das ist quasi unser drittes Zuhause“, sagt Hendrik Pekeler und meint damit zuerst das eigene, dann die „Wunderino-Arena“ und dann den Bus. „Ich habe lieber nicht nachgerechnet, wie viel Zeit wir hier pro Saison verbringen.“ Touren wie die nach Wetzlar knacken schon mal die Acht-Stunden-Grenze. Umso wichtiger, dass man es sich an Bord bequem macht – und unterhaltsam. Dazu hat der 31-Jährige einen entscheidenden Teil beigetragen.

Hendrik Pekeler baute den Poktertisch nach Wünschen der Mannschaft selbst

Denn als der THW Kiel 2020 einen neuen Mannschaftsbus bekam, durften die Spieler Wünsche äußern. Deshalb gibt es im mittleren Teil nun zwei Vierer-Tische nebeneinander – und damit den idealen Platz für die Kieler Pokerrunde. „Wenn man etwas zusammen unternimmt, vergeht die Zeit schneller“, findet Pekeler, der zum harten Poker-Kern gehört und sich seinen der acht begehrten Plätze allein schon dadurch verdient hat, dass er den klappbaren Pokertisch selbst als Maßanfertigung gebaut hat. „Den kann man nicht von der Stange kaufen“, sagt der Hobby-Heimwerker.

Gespielt wird bei den Zebras mit niedrigen Beträgen. „Wir spielen ja, um uns die Zeit zu vertreiben. Aber man soll schon seinen Anreiz haben, nicht nur die schlechten Hände zu spielen“, sagt Pekeler, der selbst „eher die guten und sicheren“ Hände spielt. Anders als Kapitän Domagoj Duvnjak, der ihm gegenüber sitzt. „,Dule’ zahlt lieber, als dass er was gewinnt.“ Und wer hat das größte Pokerface? „Sander (Sagosen, d. Red.). Der blufft viel, bei ihm weiß man nie so richtig, was er vorhat.“

Die dienstältesten THW-Spieler suchen ihren Platz im Mannschaftsbus zuerst aus

Seit Pekeler am Tisch auch noch Getränkehalter nachgerüstet hat, ist das Poker-Glück der Zebras komplett – allerdings nur nach Siegen. Läuft es auf dem Feld nicht nach Plan, herrscht im Bus Poker-Verbot.

Weil es im Team mehr als acht Poker-Fans gibt, bekommt die Platzwahl zu Beginn jeder Spielzeit eine noch größere Bedeutung. Sie folgt klaren Regeln: Im vorderen Teil ist ein Bereich für Trainer und Betreuer reserviert. Dann darf sich jeder Spieler in der Reihenfolge der längsten Vereinszugehörigkeit seinen Platz aussuchen. Rune Dahmke und Steffen Weinhold teilen sich seit Jahren die Rückbank, beliebt sind zudem die Plätze mit Tisch. Nicht selten gibt es im Bus Frühstück oder Kuchen – oder nach Spielen ein spätes Abendessen. „Man sitzt schon lieber bei der Mannschaft, die Trainer machen ihr eigenes Ding“, sagt Pekeler.

Viele seiner Teamkollegen vertreiben sich die Reisezeit mit Lesen, Filmen und Serien auf dem Tablet – oder mit schlafen. „Zum Beispiel Magnus. Der steigt in den Bus, und dann ist er auch schon weg“, sagt Pekeler über Linksaußen Magnus Landin. Die wachen Zebras können über zwei Monitore im TV verfolgen, wenn die Konkurrenz spielt – „oder Fußball schauen.“

Alles hat beim THW Kiel seine Ordnung – auch im Mannschaftsbus

Angesichts der vielen Reisen gibt es im THW-Kosmos auch viele unter den Spielern verteilte Ämter, die (auch) an Bord greifen: Kaffee- und Kuchenwart sorgen fürs leibliche Wohl, der Zeitungswart für Lesestoff. Wenn am Ziel alle ausgestiegen sind, prüft der Bus-Kontrolleur, ob auch niemand seinen Müll am Platz gelassen hat. Falls doch, erfährt Pekeler als „Polizist“ als erstes davon und meldet es dem Kassenwart. Auch, wenn nach Flugreisen zum Abholen der Bus des Gastgebervereins zum Einsatz kommt. „Wir sind da schon sehr drauf bedacht, dass wir den Bus so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben“, sagt der Kreisläufer. „Bei uns hat alles seinen geregelten Lauf.“

Trotzdem: „Die Busfahrten, die am meisten Spaß machen, sind die, die schnell vorbei sind“, findet Pekeler. Und die, auf denen es etwas zu feiern gib. Ein Derby-Sieg in Flensburg am Sonntag wäre für die Zebras und ihr „drittes Wohnzimmer“ also in vielerlei Hinsicht ein optimaler Auswärtsfahrt-Jahresabschluss...