﻿THW Kiel: Zwei Wochen Pause vor Derby gegen Flensburg – Fluch oder Segen?

Zwei Wochen ohne Spiel fühlen sich für den THW Kiel in der finalen Phase der Handball-Bundesliga ungewohnt lang an. Der nächste Gegner, die SG Flensburg-Handewitt, befindet sich dagegen im Terminstress. Vorteil oder Gefahr für die Zebras? So sehen es Spieler und Trainer.

Kiel. Nach Magdeburg ist vor Flensburg. Und dazwischen? Zwei Wochen spielfrei für den THW Kiel. Der Grund: Das Final Four um den DHB-Pokal, das am Wochenende die Blicke der deutschen Handball-Fans auf sich ziehen wird, findet nach dem Viertelfinal-Aus (34:35 n.V. gegen den SC Magdeburg) ohne die Zebras statt – erstmals seit 2018. Mitten in der Kieler Crunchtime also: Pause. Besteht jetzt die Gefahr, aus dem Flow zu geraten, oder ist es das entscheidende Plus im kräftezehrenden Saisonendspurt? Für Spieler und Trainer des Handball-Rekordmeisters ist die Lücke im Terminkalender Mitte April zumindest einmal ungewohnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits kurz nach Schlusspfiff des Bundesliga-Remis gegen den SCM am vergangenen Sonntag blickte Torhüter Niklas Landin voraus, sprach von „leider“ zwei Wochen bis zum nächsten Spiel. Auch Filip Jicha gibt am Dienstag zu: „Als Spieler hatte ich es damals auch lieber, jeden dritten, vierten Tag zu spielen.“ Der Cheftrainer des THW sieht aber auch einen Nutzen: „Es wird sich noch bezahlt machen, dass wir jetzt einige Sachen einstudieren können. Ob man das direkt nach der Pause sieht, wird sich zeigen.“

Sander Sagosen zu THW-Kiel-Pause: „Es ist schon komisch“

Von einem „besonderen Gefühl“ spricht Sander Sagosen: „Es ist schon komisch, wir waren sonst ja immer in einem ganz anderen Rhythmus. Und jetzt haben wir auf einmal zwei Wochen Zeit, um gut zu trainieren vor dem Derby.“ Gut zu trainieren heißt in dieser THW-Woche: arbeiten an physischen Komponenten, Übungen im Kraftbereich, Laufeinheiten. Vorbereitungstage eben. Dabei war auch wieder Kreisläufer Petter Øverby, der gegen Magdeburg angeschlagen raus musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen Spannungsabfall kann Filip Jicha bei seiner Mannschaft nicht leugnen: „Man merkt, dass der Spieldruck weggefallen ist.“ Die Vorbereitung auf Flensburg gehe erst am Montag los. Am Wochenbeginn werde die Spannung dann wieder hochgefahren. Eine Gefahr aufgrund der zwei spielfreien Wochen sieht der THW-Cheftrainer nicht, eher eine gelegene Auszeit – besonders für seine Vielspieler.

Filip Jicha gibt vier Tage frei: „Einiger meiner Jungs haben die Pause nötig“

„Einiger meiner Jungs haben die Pause nötig, wie zum Beispiel Harald Reinkind, der Alleinunterhalter ist und jetzt in Ruhe an seiner Fitness arbeiten kann“, erklärt Jicha, für den es darum geht, die „ungewöhnliche Situation“ anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Dazu gehören auch vier freie Tage, die der 40-Jährige seinen Spielern ab Donnerstag gönnt. Jicha: „Meine Jungs kriegen ein paar Tage frei, um den Kopf komplett abzuschalten.“ Zeit zum Ausruhen, die der kommende THW-Gegner in der Form nicht hat.

Vier Spiele liegen für die SG Flensburg-Handewitt zwischen dem vergangenen Bundesliga-Wochenende und dem 108. Nordderby am 23. April. Am Sonnabend spielt die SG im DHB-Pokal-Halbfinale gegen die formschwachen Rhein-Neckar Löwen um den Finaleinzug, Endspiel und Spiel um Platz drei steigen am darauffolgenden Sonntag. Dazu steht am kommenden Dienstag in der European League das Rückspiel gegen den spanischen Vertreter BM Granollers an, nachdem das Team von Trainer Maik Machulla das Hinspiel in dieser Woche knapp mit 31:30 gewann. Flensburger Terminstress, Kieler Regeneration – Vorteil THW?

Belastung und Regeneration: Nikola Bilyk warnt vor schmalem Grat

„Es kann schon ein Vorteil sein, genauso gut aber kann es passieren, dass man am Anfang Zeit braucht, um ins Spiel reinzukommen – so wie es uns gegen Magdeburg passiert ist“, sagt Nikola Bilyk, spricht von einer verschlafenen Anfangsphase gegen den SCM. Und fügt an: „Es kann Fluch, aber auch Segen sein.“ Auch vor der Partie gegen den amtierenden deutschen Meister hatte der THW Kiel eine Woche Zeit, um sich vorzubereiten, während die Magdeburger noch drei Tage zuvor beim Bergischen HC gefordert waren. Bilyk warnt: „Es liegt immer ein schmaler Grat zwischen Belastung und Regeneration.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ob der österreichische Nationalspieler die freie Zeit vor dem Fernseher verbringt, um das Pokalwochenende in Köln zu verfolgen, konnte er noch nicht genau sagen. „Manchmal habe ich gar keine Lust, das zu sehen, weil es mich sauer macht, dass wir nicht dabei sind. Aber ich denke schon, dass ich mit einem Auge hinschauen werde. Dafür sind wir alle zu handballverrückt“, so Bilyk. Sein Coach Filip Jicha werde sich die Ergebnisse anschauen, „aber sonst die Zeit nutzen, um Kraft zu tanken für die kommenden intensiven Wochen“. Und ergänzt: „Natürlich werden wir im Nachgang aber beide Spiele von Flensburg analysieren.“