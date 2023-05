THW, PSG, TVB, oh weh, oh weh!

Liebe Leserinnen und Leser,

als ich eben beim Café au Lait das Viertelfinal-Hinspiel des THW Kiel gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend (27:31) noch einmal Revue passieren ließ, blieb mir das dritte Macaron fast im Halse stecken. Auf den Bildern meiner geschätzten Fotografen-Kollegen Uwe Paesler und Sascha Klahn sehe ich allenthalben Hände, die auf Gesichter treffen, sehe schmerzverzerrt am Boden liegende Handball-Gladiatoren, sehe, wie gerissen, geschubst, gezerrt, gesenst wird. Diese Härte erzeugte schon direkt während des Spiels ein gewisses Unbehagen bei mir. Aber so auf Fotos gebannt lassen diese Szenen mein Unverständnis für so manche Entscheidung der litauischen Schiedsrichter wachen. Das war ein ganz schön schmutzig vom französischen Millionenensemble geführter Kampf. Hinzu kommt eine für mich völlig unverständliche Rote Karte gegen Hendrik Pekeler, reihenweise abgepfiffene Szenen, die zu (Kieler) Toren geführt haben, ein nicht gegebener Siebenmeter nach einem Foul von Dainis Kristopans an Patrick Wiencek, obwohl Kristopans mit einer Zeitstrafe belegt wurde und der Ball im Tor gelandet war. Wieso, weshalb, warum? Das können wohl nur die Unparteiischen Vaidas Mazeika und Mindaugas Gatelis beantworten.

Nach der Vier-Tore-Pleite ist das Final Four in Köln für die Zebras in etwas weitere Ferne gerückt. Die Hypothek wiegt schwer. Aber aufzugeben, ist keine Option. „Wir haben die nötige Qualität und werden ohne Druck und ohne Angst nach Paris reisen“, sagt THW-Spielmacher Miha Zarabec. Allerdings sprechen die Rahmenbedingungen alles andere als für den deutschen Handball-Rekordmeister. Während das PSG-Team sofort nach dem Abpfiff mit der Vorbereitung auf das Rückspiel beginnen konnte, hat der THW noch ein Auswärtsspiel in der Bundesliga beim TVB Stuttgart am Sonnabend (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) vor der Brust. „Das ist alles andere als optimal“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Statt uns auf eines der wichtigsten Spiele der Saison vorbereiten zu können, müssen wir jetzt auch in Stuttgart an unsere Leistungsgrenze gehen.“

Leistungsgrenze auch deshalb, weil das Verletzungspech mal wieder über der Förde zugeschlagen hat. Neben Sven Ehrig (Kreuzbandriss) und Steffen Weinhold (Schulter-OP) fällt jetzt auch Rückraumspieler Eric Johansson (Mittelhandbruch) aus. Ganz schön viele Ungerechtigkeiten auf einen Haufen. Das nervt!

Ein wenig nervig war auch das Prozedere bei der Auslosung der Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Die eine Mannschaft muss in Berlin, die andere in München, die nächste in Mannheim spiel. Dies, das und jenes war somit per Setzung schon vorgegeben. Und herausgekommen ist für die Nationalmannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Ende eine schwere, aber keine Hammergruppe mit Frankreich, Nordmazedonien und der Schweiz als Gegner. „Ich bin sehr zufrieden mit dieser Gruppe. Natürlich hätte man zum Auftakt einen leichteren Gegner als die Schweiz bekommen können. Aber ich freue mich sehr auf diesen Start vor sicherlich ausverkauftem Haus. Das wird ein Erlebnis für uns alle“, sagte der ehemalige Kieler Erfolgstrainer Gislason am Mittwoch nach der Auslosung in Düsseldorf. Sollte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) als Gruppensieger oder -zweiter die EM-Hauptrunde erreichen, könnten die nächsten Gegner in Köln Spanien, Kroatien, Island oder Ungarn heißen. Nur die Ersten und Zweiten der Hauptrundengruppen erreichen schließlich das Halbfinale - selbst ernanntes Ziel der DHB-Auswahl. „Unsere Hauptrundengruppe wird sicher schwerer als die andere“, behauptete Gislason mit Blick auf die möglichen Rivalen.

Zukunftsmusik. Und für den THW Kiel warten in der nahen Zukunft schwere Brocken. Was glauben Sie? Können die Zebras das Viertelfinale in Paris noch drehen? Ich jedenfalls drücke fest die Daumen!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Ich glaube an meine Spieler, sie sind ‚Special Ones‘. Und sie werden versuchen, das Wunder von Paris zu schaffen. Filip Jicha THW-Cheftrainer

THW-Statistik der Woche

Viermal standen sich der THW Kiel und Paris Saint-Germain in K.o.-Runden der europäischen Handball-Wettbewerbe in Hin- und Rückspiel gegenüber. Im Achtelfinale des EHF-Cups der Saison 2003/2004 setzten sich die Zebras gegen das damals noch als Paris Handball firmierende Team durch und gewannen später den „Pott“. Auch im Achtelfinale der Champions League 2005/2006 hieß der Sieger THW Kiel. Nach jeder Menge Königsklassen-Gruppenspielen in den Jahren 2014 bis 2018 und einem Spiel um Platz drei 2016 (29:27 für PSG) kam es im Mai 2021 zum Wiedersehen im Champions-League-Viertelfinale. Nach einem 31:29 im Hinspiel in Kiel schied der THW in Paris durch ein 28:34 im Rückspiel aus. Besser lief es im vergangenen Jahr: 30:30 in Paris, 33:32 für den THW im Rückspiel, das ebnete den Weg nach Köln ins Final Four.

Podcast „Timeout THW“

