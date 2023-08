THW tüftelt am Erfolgsrezept

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

keine Woche ist es mehr hin, dann beginnt für den THW Kiel mit dem Supercup gegen die Rhein-Neckar Löwen wieder der Ernst der Handball-Saison. Titel Nummer eins steht am Mittwoch (19 Uhr, PSD Bank Dome Düsseldorf) auf dem Spiel. Der erste von vieren, nach denen die Zebras diese Saison greifen wollen.

Aber wie titeltauglich ist der „neue“ THW Kiel im Jahr eins nach Sander Sagosen (Wechsel nach Kolstad) und Niklas Landin (nach Aalborg)?

Die Antwort auf diese Frage wird in meinen Augen maßgeblich mit der Form des Torhüter-Gespanns zusammenhängen. Können Tomáš Mrkva und Vincent Gérard der Rückhalt sein, der es mit Duos wie Kevin Møller/Benjamin Buric in Flensburg, Emil Nielsen/Gonzalo Pérez de Vargas in Barcelona oder Jannick Green/Andreas Palicka in Paris aufnehmen kann?

Auch zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung ist das noch schwierig einzuschätzen. Denn Routinier Gérard verletzte sich im Trainingslager im Adduktorenbereich. Die zunächst prognostizierte Ausfallzeit von zehn Tagen wäre für den THW wohl noch verschmerzbar. Sollte der 36-Jährige allerdings länger ausfallen, haben die Zebras auf der Torwartposition in meinen Augen ein echtes Problem.

Auf den fitten Gérard in der Bundesliga bin ich allerdings richtig gespannt. Gerade weil er so viele Kritiker hat. Da vergisst man schnell, wem Frankreich seinen Olympiasieg 2020 zu verdanken hat. Auch die Franzosen selbst, die Gérard nach dem schwachen WM-Finale im Januar mit Hass und Häme im Netz überschütteten. Darüber und wie er seine zwischenzeitliche Rolle als Buhmann der Nation in Positives ummünzen konnte, habe ich mit ihm während des THW-Trainingslagers in Graz gesprochen.

So viele Fragezeichen sich vor dem Saisonstart noch um die Torwartposition drehen, so sicher sind sich die Kieler Handballer in einem anderen entscheidenden Punkt: Der Teamgeist stimmt. Das war auch in der „Hölle von Graz“ zu spüren, wo Cheftrainer Filip Jicha seine Übungseinheiten erstmals dreisprachig abhielt. Spieler aus nicht weniger als zehn Nationen tummeln sich in seinem Kader.

Gleich doppelte Schweden-Power herrscht dabei im linken Rückraum, wo Eric Johansson und Karl Wallinius unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in ihr zweites Jahr beim Rekordmeister starten.

Trainer Jicha hält seinen Mix aus Young Guns und Routiniers jedenfalls für eine der großen Stärken seiner aktuellen Truppen. Warum er ihr trotzdem einen Dämpfer wünscht und wie groß er die Chance einschätzt, dass Gonzalo Pérez de Vargas früher als 2025 nach Kiel wechselt, verrät er im Interview.

Der letzte Härtetest vor dem Pflichtspiel-Start findet für den THW Kiel übrigens am Sonntag in Kiel statt. Beim Orlen Star Cup in der Wunderino-Arena treffen die Zebras auf ihren Liga-Rivalen HSV Hamburg und den polnischen Top-Klub Wisla Plock mit Ex-Zebra Miha Zarabec.

Tickets für das Turnier, das ab 10 Uhr mit einem Fanfest auf dem Arena-Vorplatz eingeläutet wird und bei dem ab 14 Uhr der Handball fliegt, gibt es an der Tageskasse oder online unter www.thw-tickets.de.

Und wenn Sie es nicht in die Halle schaffen, sich aber auch aus der Ferne einen Eindruck verschaffen wollen, empfehle ich Ihnen unseren THW-Liveticker, mit dem Sie kein Tor der Zebras verpassen!

Bis bald also wieder in der Halle!

Ihre Merle Schaack, THW-Reporterin

Zitat der Woche

Als jemand, der sich viel über Fleiß erarbeitet hat, ist es schwer zu verstehen, dass das mal nicht der richtige Weg ist, sondern auch mal eine Pause das Beste. Sven Ehrig THW-Rechtsaußen auf dem Weg zum Comeback

Bild der Woche

Statt Beatles in der Abbey Road in London: Zebras in der Belgiergasse in Graz. Passend zum internationalen Flair, das der Kader des THW Kiel diese Saison versprüht. Von links: Domagoj Duvnjak (Kroatien), Vincent Gérard (Frankreich), Elias Ellefsen á Skipagøtu (Färöer), Magnus Landin (Dänemark), Harald Reinkind (Norwegen), Tomáš Mrkva (Tschechien), Nikola Bilyk (Österreich), Eduardo Gurbindo (Spanien), Eric Johansson (Schweden) und Patrick Wiencek (Deutschland). © Quelle: Uwe Paesler

Auch interessant

Gewinnspiel der Woche

Einen 100-Euro-Gutschein für die THW-Fanwelt können Sie gewinnen, wenn Sie uns helfen, das neue Hauptmotiv für unsere Werbekampagne mit den Zebras Hendrik Pekeler und Sven Ehrig auszusuchen. Einfach hier für Ihr Lieblingsmotiv voten und teilnehmen.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN