﻿Torwart Tim Schreiber ist vorerst die neue Nummer eins von Holstein Kiel

Bei Holstein Kiel findet eine Wachablösung zwischen den Pfosten statt. auch in den letzten beiden Spielen der Hinrunde soll Tim Schreiber den KSV-Kasten hüten. Ex-Stammkeeper Thomas Dähne muss von draußen zugucken. In der Wintervorbereitung sollen die Karten neu gemischt werden.

Tim Schreiber ließ sich mit allen Holstein-Kiel-Profis am Sonnabend nach dem 4:1-Sieg beim Karlsruher SC vom eigenen Anhang feiern.

Karlsruhe/Kiel. Die Torwart-Frage bei Holstein Kiel schien geklärt. Nachdem Cheftrainer Marcel Rapp in Abstimmung mit Torwarttrainer Patrik Borger Thomas Dähne vor Saisonbeginn als Nummer eins im Kasten der Störche bestimmte, sollte RB-Leipzig-Leihgabe Tim Schreiber seine Spielpraxis im DFB-Pokal sammeln. Holstein schied bereits in der ersten Runde bei Drittligist SV Waldhof Mannheim aus (7:6 n.E.) aus. Schreiber drohte aufgrund der getroffenen Regelung ein Schattendasein hinter Dähne zu fristen. Die öffentlich verkündete Einteilung im Nachgang aufzuspalten, war kein Thema. Doch seit kurzem ticken die Uhren in Projensdorf anders.

So begründet KSV-Trainer Marcel Rapp den Torwart-Wechsel

Aufgrund eines grippalen Infektes fiel Stammkeeper Dähne vor zwei Wochen aus. Schreiber sprang im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ein und feierte seine Heimpremiere. Trotz der 1:2-Niederlage lobte Trainer Rapp Debütant Schreiber.

Nun steht fest: Der 20-Jährige wird für den Rest der Hinrunde den Kasten der KSV hüten. Das bestätigte Coach Rapp auf Nachfrage von KN-online nach dem 4:1-Auswärtssieg gegen den Karlsruher SC, wo Schreiber ebenfalls zwischen den Pfosten stand, obwohl Dähne wieder fit war. "Wir haben zwei sehr gute Torhüter", stellte der 43-Jährige vorweg klar, fügte dann aber doch an: "Tim hat sich seinen Einsatz über die Trainingsleistung verdient. Deshalb wird er die letzten Spiele der Hinrunde (auf St. Pauli und gegen Hannover 96, d. Red.) absolvieren.

Das kommt insofern überraschend, als dass vor der Erkrankung Dähnes ein Wechsel auf der Position des Torhüters nicht zur Disposition stand. Oder hat der Torwart-Tausch noch andere Gründe? Rapp wiegelt ab: „Thomas hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, er hat es gut gemacht.“

Da Schreiber jedoch ebenso gut trainiere, habe er sich diese Einsatzzeiten nun verdient, begründete Rapp seine Entscheidung. Schreiber zahlt das in ihn gesetzte Vertrauen bisher mit ansprechenden Leistungen zurück. Bis auf leichte Nervositäten leistete sich der 20-Jährige gegen Düsseldorf und in Karlsruhe keine groben Fehler. Anders Dähne, der vor seinem grippalen Infekt beispielsweise in Nürnberg patzte.

Bis zum Start der Winter-Vorbereitung soll die neue Rollen-Verteilung im Tor der Störche Bestand haben. Danach werden die Karten wieder neu gemischt, heißt es. Wer nach der Fußball-Weltmeisterschaft und der langen Winterpause das KSV-Tor hüten wird, ist also noch unklar. Mit starken Leistungen in den letzten beiden Hinrundenspielen dürfte sich der junge Schreiber dennoch einen Vorsprung im Konkurrenzkampf um den Platz zwischen den Pfosten erarbeiten können.