Kickern? Nur ein Kneipensport? Die Tischfußballer vom Kieler MTV starten nach dem Aufstieg in der neu gegründeten Dritten Bundesliga und zeigen bei einem Trainingsbesuch, dass weitaus mehr dahintersteckt. Und warum Gummibänder und Möbelpolitur zur Vorbereitung dazugehören.

Kiel. Klack, klack, klack. Der Ball tänzelt in der Angriffsreihe hin und her. Links, rechts, rechts, links. Wird mit der Sohle gestreichelt, dann gestoppt. Stille. Spieler schnaufen, schütteln den Kopf. Anspannung. Wie aus dem Nichts explodiert das Handgelenk. Es knallt, das helle Echo hallt durch den Trainingsraum am Schrevenpark. Das Runde? War kaum zu sehen, ist längst im Eckigen eingeschlagen.