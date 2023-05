﻿83-jähriger Tischtennisspieler Wilfried Mordhorst ist schlagfertig

Kiel. Links, links, rechts! Wilfried Mordhorst taucht ab, blockt mit der Rückhand, geht dann mit der Vorhand in die Offensive. Willi ist schlagfertig. Eine Eigenschaft, die ihm als Tischtennisspieler besonders zu Gute kommt. Doch auch verbal retourniert der 83-Jährige die Fragen nach seiner Motivation, einem kleinen Plastik-Ball den richtigen Dreh zu verpassen, gekonnt: „Wenn man an den Tisch geht, soll es Spaß machen, aber gewinnen will man trotzdem.“

Seit gut 43 Jahren schwingt Wilfried Mordhorst den Tischtennisschläger für den TV Jahn aus dem Kieler Stadtteil Elmschenhagen. Willi ist eine Institution der Tischtennis-Sparte, die in diesen Tagen ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Beim Jubiläumsturnier in der Coventry-Halle ist er schon am frühen Sonntagmorgen im Einsatz: Sowohl im Einzel als auch im Doppel. Zeit zum Ausruhen gibt es ja noch später am Tag. Gemeinsam mit seinem 26 Jahre jüngeren Doppelpartner Frank Kolkmann fegt er ein Damen-Doppel des Polizei SV Kiel von der Platte. Die 22-jährige Lea Körner ist nach der glatten Niederlage baff, sagt verblüfft „Er hat uns abgezogen.“

Willi quittiert den Sieg nur mit einem kurzen Schmunzeln, schließlich beginnt schon wieder die Vorbereitung auf das nächste Match. Am Ende zieht er ins Doppel-Finale ein, nach dem er sich jedoch mit Platz zwei begnügen muss. Für Willi kein Problem, denn Spaß hat es trotzdem gemacht. Willi ist ein Spätberufener. Nachdem der ehemalige Technische Angestellte Tischtennis zuvor nur als Betriebssport aktiv ausübte, trat er im Alter von 40 Jahren dem TV Jahn bei. „Der Zufall wollte es so. Ich zog nach Elmschenhagen und hatte urplötzlich einen Verein mit Tischtennis-Sparte direkt vor der Haustür. Vorher fehlte die Möglichkeit“, erinnert sich Willi und sagt: „Seit 1980 bin ich dem Verein nun treu.“

Tischtennis hält Wilfried Mordhorst jung – geistig und körperlich

Wilfried Mordhorst ist sich sicher: Tischtennis hält ihn jung. Sowohl körperlich als auch geistig. „Ich bin ständig von jüngeren Menschen umgeben, spiele mit Spielern in einer Mannschaft, die meine Kinder oder sogar Enkelkinder sein könnten. Da muss man auf Draht sein.“ Und Willi ist auf Draht, bestreitet noch immer für den TV Jahn in der fünften Kreisklasse Punktspiele. „Seniorenmeisterschaften sind nichts für mich, da kommen ja nur wenige Starter zusammen“, sagt er.

Im Wandel der letzten 43 Jahre musste sich Willi immer wieder neuen Herausforderungen beim Tischtennis stellen: „Erst haben sie die Sätze von 21 Gewinnpunkten auf elf verkürzt. Dann wurden die Bälle größer, damit sie nicht mehr so schnell werden. Doch das war ein Trugschluss, weil das Schlägermaterial stetig besser wurde, hat sich am Tempo fast nichts geändert.

„Dass ich in meinem Alter noch problemlos Sport treiben kann, ist doch Erfolg genug“

Geändert hat sich auch nichts an Willis Leidenschaft für die kleine weiße Kugel. „Auf Willi ist immer Verlass. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Auch nach dem Tod seiner Frau letztes Jahr hat er den Weg zurück an die Platte gefunden“, erklärt Uli Krause, der Spartenleiter Tischtennis, und fügt an: „Willi ist das beste Beispiel dafür, dass man Tischtennis bis ins hohe Alter spielen kann. Es schult das Reaktionsvermögen. Wir haben in der letzten Zeit viele Spieler, die jenseits der 60 Jahre bei uns aktiv werden.“

Für Wilfried Mordhorst ist Tischtennis mehr als nur Sport. Er liebt die Geselligkeit. „Ein Bier in netter Runde nach dem Training ist ein guter Lohn.“ Doch zuvor kommt er gerne ins Schwitzen. „An der Platte bin ich ein Abwehrkünstler. Ich verteidige wie eine Wand, zwinge den Gegner so zu Fehlern“, erläutert er. Um die nötige Physis dafür zu erlangen, geht Willi zwei Mal in der Woche joggen. Sein größter Erfolg? „Das weiß ich nicht. Ich habe ja erst spät angefangen, habe keine großen Meisterschaften gespielt. Aber, dass ich in meinem Alter noch problemlos Sport treiben kann, ist doch schon Erfolg genug, oder?“ Da war sie wieder, seine Schlagfertigkeit – Willis beste Eigenschaft an und neben der Platte.

KN