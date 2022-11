﻿Tischtennis: Ralf Neugebauer sichert sich Titelhattrick

Bad Segeberg. Das T-Shirt war das begehrteste Kleidungsstück. Denn wer es überstreifen durfte, der hatte an diesem Tage etwas Großes vollbracht, hatte sich bei den Kreismeisterschaften der Segeberger Tischtennisspieler ganz oben auf das Siegertreppchen geschmettert. Und jeder bekam es auch zu sehen. Denn schließlich prangte auf dem Rücken des Hemdes in weiß auf blau: „Kreismeister 2022 – KTTV Segeberg“. Wie auf einer Urkunde. Nur, dass man diese, die in der Kreissporthalle in Bad Segeberg vergeben wurde, am Körper trug. „Gerade für unseren jungen Spieler besitzt diese Anerkennung hohen Stellenwert“, erklärte Karsten Rathje, der im Kreistischtennisverband Segeberg als Spielwart fungiert und eine positive Bilanz ziehen konnte: „Die Teilnehmerzahlen mit über 90 Spielerinnen und Spieler sind konstant geblieben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spielerisches Niveau hat etwas abgenommen

Nur das spielerische Niveau habe in den vergangenen Jahre etwas abgenommen. „Das liegt aber daran, dass keine Segeberger Mannschaft mehr, wie früher die Kaltenkirchener TS, oberhalb der Bezirksliga spielt“, begründet Rathje. „Die Konkurrenzen verliefen aber deshalb nicht minder spannend.“

Ralf Neugebauer mit Titel-Hattrick

Wie zum Beispiel in der Klasse A/B, in der Spieler mit der höchsten Live-Punktzahl eingruppiert wurden. Dort wurde zunächst in zwei Vierergruppen um den Einzug ins Halbfinale gespielt, und es lieferten sich Ralf Neugebauer (TuS Alveslohe) und Irmantas Valskis (TuS Fahrenkrug) bereits ein dramatisches Vorrundenmatch. Valski, der mit dem TuS in der 2. Bezirksliga aufschlägt, setzte sich mit 3:2-Sätzen durch. Neugebauer, dessen Mannschaft in der 1. Bezirksliga spielt, erreichte dennoch, wie auch Valski, die Vorschlussrunde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Revanche im Finale

Diese überstanden beide und trafen im Finale erneut aufeinander. „Die beiden haben sich ein super spannendes Match geliefert“, schilderte Rathje das Endspiel, in dem jeder Satz hart umkämpft blieb. Letztlich siegte der Alvesloher mit 11:9, 8:11, 11:7, 9:11 und 11:6 und sicherte sich zum dritten Mal in Folge nach 2019 und 2021 den Kreistitel.

Hartmann/Wendland Doppelsieger

Im Doppel dieser Klasse spielten Neugebauer und Valski keine Rolle. Dort siegten Helge Hartmann und Thomas Wendland (TuS Hartenholm) mit 3:0-Sätzen gegen Maximilian Böther und Henrik Gutowski (beide Leezener SC).

Der erst zwölfjährige Jork Wortmeier vom TuS Fahrenkrug ist Kreismeister bei den Erwachsenen in der Klasse E. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwölfjähriger York Wortmeier triumphiert

Besonders viel Freude bereiteten Karsten Rathje die Jugendlichen, die in der E-Klasse mitmischten. „Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass in einer Handvoll Vereine gute Nachwuchsarbeit geleistet wird“, erklärte Rathje. „Unsere Jugendlichen verfügen jetzt schon über eine ausgereifte Technik und besitzen das Potenzial, später gute Spieler zu werden.“ Besonders talentiert präsentierte sich Jork Wortmeier vom TuS Fahrenkurg. Der erst Zwölfjährige setzte sich im Finale gegen den zwei Jahre älteren und amtierenden Jungen-15-Kreismeister Louis Miguel Hadler (SV Henstedt-Ulzburg) mit 3:2-Sätzen durch. In der Doppelkonkurrenz sicherte sich Wortmeier an der Seite seines erwachsenen Klubkameraden Martin Sanchez das zweite Sieger-T-Shirt.

Tom Hagel siegt im Finale der Klasse D

In der D-Klasse zog der amtierende Kreismeister der Jungen 19, Bastian Schiller, mit einem 3:0 über Stefan Claußen (beide Kaltenkirchener TS) ins Finale ein, und Tom Hagel setzte sich knapp mit 3:2 gegen Sven Rohwetter (beide SV Henstedt-Ulzburg) durch. Im Endspiel bezwang der 16-jährige Hagel seinen ein Jahr älteren Konkurrenten Schuler mit 3:1. Auch im Doppel ging der Titel an zwei Jugendliche. Elias Schander und Cedric Stolley (beide 15 Jahre) vom TuS Fahrenkrug gewannen.

Klasse C mit 27 Teilnehmern

In der mit 27 Teilnehmern größten Klasse C gab der Sieger Marco Lukas Bohnensack (PSG Segeberg) im gesamten Turnierverlauf nur drei Sätze ab. So musste er nur im Halbfinale gegen Jens Vöge (Fuhlendorfer SC) in den fünften Entscheidungssatz. Im Finale setzte er sich gegen Natascha Voß (Fuhlendorfer SC) wie in allen anderen Hauptrunden mit 3:0 durch. Im Doppel traf Marco Lukas Bohnensack an der Seite seines Vereinskollegen Hartmut Tuffentsamer ebenfalls auf die Fuhlendorfer Natascha Voß und Jens Vöge und musste sich mit 1:3 geschlagen geben.