﻿Tischtennis: SV Boostedt präsentierte sich als guter Gastgeber

Boostedt. Wenn man die große Sporthalle in Boostedt betrat, um den Landesmeisterschaften der U 15 und U 19 im Tischtennis zu besuchen, fühlte man sich unweigerlich an den berühmten Loriot-Sketch von der Hustensymphonie erinnert. An allen Ecken und Enden wurde gehustet. Aber wie in dem Sketch zogen die Aktiven ihr Programm durch.

Es ist Erkältungszeit. Das musste auch Veli Erdogan vom Schleswig-Holsteiner Tischtennis-Verband feststellen. „Bei mir flatterten teilweise im Halbstundentakt die Absagen rein“, berichtet der für die Spielpläne zuständige Verantwortliche aus dem Jugendausschuss. Eigentlich sollten vier Turniere mit je 32 Teilnehmern gespielt werden. Am Ende kamen aber nur 122 Aktive inklusive aller Nachrücker zusammen.

Gastgebender Verein mit einem halben Dutzend Teilnehmenden

Die Meisterschaften werden jährlich reihum von den vier Bezirken in Schleswig-Holstein ausgerichtet. Im Bezirk IV, der die Kreise Lauenburg, Lübeck, Ostholstein, Stormarn und Segeberg umfasst, hatte sich der SV Boostedt um die Ausrichtung der Titelkämpfe beworben und den Zuschlag bekommen.

„Das ist voll cool. Eine Meisterschaft ohne lange Anfahrt“, freute sich Ella Ziemus vom SV Boostedt. Mit einem halben Dutzend Teilnehmern waren die Gastgeber bei den Titelkämpfen vertreten. Pia Zerbe, Jenny Ehlers, Mariella Wilhelm und die Geschwister Ella, Mattis und Målin Ziemus traten für den SVB an. „Wir sind Außenseiter bei den Titelkämpfen. Wenn wer von uns die Vorrunde übersteht, ist das ein riesiger Erfolg“, sagte SVB-Spartenleiterin Silvia Pohl.

Mariella Wilhelm gewinnt zwei Sätze

So wurden dann auch teilweise andere Prioritäten in den Vordergrund gestellt. „Ich spiele heute zum ersten Mal mit meinem neuen Schläger“, berichtet Mariella Wilhelm. Seit dieser Saison sind andere Belagfarben als das klassische Rot und Schwarz erlaubt. Wilhelms Schläger war in leuchtendem Grün gehalten. „Mit diesen Belägen kann ich mehr Schnitt auf die Bälle geben und härtere Angriffsschläge machen“, erklärt die Boostedterin. Und wer weiß, wohin ihre Reise gegangen wäre, hätte sie ihr erstes Spiel erfolgreich gestalten können. Doch nach 2:0-Satzführung musste sie sich Marie Carstensen vom TSV Wiedingharde 2:3 geschlagen geben. Es waren die einzigen beiden Sätze, die Marielle Wilhelm im Turnierverlauf der U 15 gewann.

Ähnlich lief es für Mattis Ziemus, der ebenfalls Vorrundenvierter wurde und in der U 19 ausschied, wie auch für Jenny Ehlert und Målin Ziemus, die jeweils mit einem gewonnen Spiel als Gruppendritte die Segel streichen mussten.

Pia Zerbe und Ella Ziemus in K.O.-Runde

Deutlich besser machten es Pia Zerbe und Ella Ziemus, wobei Zerbe in einer ganz spannenden U 15-Gruppe spielte. Drei Spielerinnen hatten am Ende 1:2 Spielpunkte, als einzige aus dem Trio aber konnte Zerbe ein positives Ballverhältnis vorweisen. Damit hatte die Boostedterin die K.o.-Phase der besten 16 des Turniers erreicht. Die 15-jährige Ziemus musste in der U 19 starten, qualifizierte sich aber ganz souverän als Gruppenzweite für die K.o.-Phase.

Im Achtelfinale aber schied sie gegen die spätere Vizemeisterin Carina Ludwig von SV Friedrichsgabe mit 5:11, 4:11 und 5:11 aus. Zerbe sorgte in ihrem Achtelfinalspiel gegen Sarah Otte von VfB Lübeck für eine Überraschung, als sie 11:8, 11:9 und 11:8 gewann. Im Viertelfinale behielt dann aber Jacqueline Thiedig vom SV Friedrichsgabe knapp die Oberhand. Zerbe verlor in fünf Sätzen mit 11:7, 6:11, 7:11, 11:9 und 7:11.

12-Jährige gewinnt U19-Konkurrenz

Die Fahnen für den Kreis Segeberg mussten also andere hochhalten. Dies taten die Spielerinnen des SV Friedrichsgabe – auch wenn die traditionell für den Kreis Pinneberg spielen. „Vor der Gründung von Norderstedt gehörte Friedrichsgabe zum Kreis Pinneberg. Die Zuordnung haben wir im Tischtennis seit der Stadtgründung vor nunmehr 52 Jahren beibehalten“, erklärt Friedrichsgabes Tischtennis-Abteilungsleiter Jörg Albrecht.

Das größte Ausrufezeichen setzte dabei die erst zwölfjährige Laura Schweiz: Sie gewann in der U 19 gegen ihre Vereinskameradin Carina Ludwig die Meisterschaft. Außerdem siegte sie im Mixed in einem reinen SVF-Finale mit Linus Maddes gegen Carina Ludwig/Daniel Tanscik. Im Mädchen-Doppel der U 19 gab es zudem eine Vizemeisterschaft für das SVF-Duo Carina Ludwig/Jolina Beckmann.

Alle Ergebnisse unter https://ttvsh.tischtennislive.de/

Von Thomas Maibom