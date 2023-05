Kommunalwahl 2023

Schwentinental: Leserbrieffälscher imitiert KN-Look für Wahlkampf-Zeitung

Unter falscher Flagge zu segeln, ist für ihn nichts Neues: Andreas Müller schob den Kieler Nachrichten vor vier Jahren Leserbriefe mit erfundenem Absender unter – am Wochenende ließ der Fraktionschef der Wählergemeinschaft eine Zeitung in Schwentinental verteilen, die bis ins Kleinste im KN-Layout daherkommt. Die KN stellten noch am Sonntag klar, dass sie mit dieser Aktion nichts zu tun haben.