Marco Pajonk lässt den vier Toren gegen den Husumer SV einen weiteren Gala-Auftritt folgen. Der 30-Jährige vom Fußball-Oberligisten SV Todesfelde ist beim Sieg in Lübeck an allen vier Treffern seiner Mannschaft beteiligt.

Todesfelde. Mit dem 4:2 (2:1) bei der zweiten Elf des VfB Lübeck setzte sich Titelverteidiger SV Todesfelde in der Spitzengruppe der Fußball-Oberliga fest. „Wir hätten es uns leichter machen können, haben dem Gegner aber die Chance gegeben, lange im Spiel zu bleiben“, sagte Trainer Sven Tramm. „Am Ende steht trotzdem ein verdienter Sieg.“

Wie eine Woche zuvor beim 8:0 gegen die Husumer SV gelang den Todesfeldern ein perfekter Start. In der sechsten Minute köpfte Marco Pajonk einen Freistoß von Emanuel Bento zur 1:0-Führung ein. Pajonk, vierfacher Torschütze gegen Husum, unterstrich erneut seine starke Form. In Lübeck war der 30-Jährige an allen vier Treffern beteiligt. „Marco hat einen ganz ordentlichen Job gemacht“, übte sich Tramm augenzwinkernd in Understatement.