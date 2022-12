﻿Top-Meldeergebnis und neuer Rekord beim Weihnachtsschwimmen in Kiel

Kiel. Alle Jahre wieder lädt der SV Wiking zum Internationalen Weihnachtsschwimmen (IWS) in der Kieler Uni-Schwimmhalle ein. Doch auch der Kultveranstaltung machte die Pandemie zuletzt ein Strich durch die Rechnung. Auf die 47. Auflage mussten die Athleten aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland zwei Jahre warten. Am Wochenende feierte der Schwimmklassiker trotz Energiekrise und der um ein Grad im Vergleich zu den Vorjahren gesenkten Wassertemperatur mit dem zweitbesten Meldeergebnis aller Zeiten ein fulminantes Comeback.

„Das ist mein Baby. Es ist wunderbar, dass wir das Weihnachtsschwimmen wieder durchführen können“, sagte Alice Krüger. Die 92-Jährige hob die Traditionsveranstaltung einst aus der Taufe, war jahrelang gemeinsam mit ihrem Ehemann Gerd deren Sportliche Leitung. Gemeinsam verfolgten sie auch in diesem Jahr das rege Treiben der mehr als 750 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 66 Vereinen, die für 4033 Starts gemeldet hatten. „Dieses Event funktioniert nur ohne Coronavorgaben, sonst wird es hier schnell zu eng“, sagt Gerd Krüger. Der Clou des Weihnachtsschwimmens: An zwei Tagen wird das komplette olympische Programm angeboten.

„Das Weihnachtsschwimmen ist mein Baby“, sagt Alice Krüger, die gemeinsam mit Ehemann Gerd dem Treiben in der Unischwimmhalle beiwohnte. © Quelle: Uwe Paesler

Lübecker Spitzenschwimmer Kirill Lammert kommt immer gerne zum Weihnachtsschwimmen

Kiel als Ziel – das lockt die Wettkämpfer aus Nah und Fern. Hier vereint sich Spitzen- mit Breitensport. Den Weg in die Landeshauptstadt fand auch Kirill Lammert. Der 19-jährige Lübecker ist mittlerweile in der deutschen Spitze fest etabliert, gewann vor vier Wochen Bronze über 100 Meter Schmetterling bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften hinter dem mit einer Ausnahmegenehmigung startenden südafrikanischen Olympiasieger Chad le Clos. „Ich schwimme sehr gerne in Kiel, bin schon als Nachwuchsschwimmer beim Weihnachtsschwimmen angetreten. Jetzt möchte ich hier die Bestzeiten auf den Strecken verbessern, die ich sonst nicht so häufig schwimme.“

Kirill Lammert knackt über 50 Meter Schmetterling den Rekord von Stefan Herbst

Und der Hansestädter legte am Sonnabend los wie die Feuerwehr, triumphierte erst über die 100 Meter Lagen (57,84 Sekunden) und nach kurzer Erholungspause auch über seine Paradedisziplin, die 100 Meter Schmetterling (53,35 Sekunden), verpasste aber um sieben Zehntel den Veranstaltungsrekord von Stefan Herbst (2011). Den schnappte er sich am Sonntag, als er über 50 Meter Schmetterling die alte Bestmarke (24,29) von Herbst pulverisierte und auf 23,48 Sekunden steigerte.

Derweil hatte Helga Wendt nur Augen für ihre Athleten, stoppte und notierte deren Zeiten. Die 87-Jährige ist Deutschlands älteste Schwimmlehrerin. Bis zur Coronapause ist sie beim Weihnachtsschwimmen auch selbst noch als Wettkämpferin ins Becken gestiegen: „Noch ist meine Karriere nicht vorbei, aber meine Schwimmer haben momentan Vorrang“, sagt sie.

Alles im Blick: Deutschlands älteste Schwimmtrainerin: Helga Wendt beim Weihnachtsschwimmen. © Quelle: Uwe Paesler

Auf der Tribüne explodierte indes das „Danish Dynamite“. Die Regionen Midtjylland und Nordjylland schickten ihre 89 Meister und Medaillengewinner in den „verschneiten Süden“. Der Coach des Schwimmclub Aarhus Jeppe Högild erklärte, was das Event für seine Schützlinge bedeutet „Der Trip nach Kiel ist die Belohnung für ihre Erfolge“, sagte Högild. „Sie sollen bei internationalen Wettkämpfen Erfahrungen sammeln. Dieses Jahr haben wir Kiel ausgewählt. Jetzt müssen sie sich bei einer Großveranstaltung zurecht finden. Davon werden sie irgendwann profitieren.“

Mittendrin im Weihnachtsschwimm-Trubel: Die Schwestern Rieke (li.) und Levke Krüger. © Quelle: Uwe Paesler

Erfahrungen sammeln, Wettkampfhärte gewinnen, Bestzeiten jagen – das war auch der Plan von Rieke Krüger beim Weihnachtsschwimmen. Die zehnjährige Neumünsteranerin gehört zu den Schwimmtalenten, die am Kieler Leistungsstützpunkt trainieren. Bereits am Sonnabend spulte sie ein Mammutprogramm (100m Lagen, 200m + 800 m Freistil) ab. „Die Krauel-Strecken liegen mir am Besten, je länger desto besser“, sagte Rieke, die lautstark von ihrer Schwester Levke, die beim IWS nur über die Langstrecken zum Trainingszweck an den Start ging, unterstützt wurde. „Ihre Tipps nehme ich gerne an.“

Organisatoren Susan Häuer und Jörg Pohl: „Wir wuppen diese Riesenveranstaltung mit 35 Helfern“

Tipps benötigen Susan Häuer und Jörg Pohl wohl nicht mehr. Eher tatkräftige Unterstützung. Seit Jahren gehören sie dem Orga-Team um Alice und Gerd Krüger an. „Corona hat uns viele Ehrenamtler gekostet. Jetzt wuppen wir diese Riesenveranstaltung mit 35 Helfern. Das könnten wieder mehr werden, aber wir sind ein eingespieltes Team und die Resonanz bei den Meldezahlen bestätigt uns“, betonten Häuer und Pohl unisono mit Blick auf die 48. Auflage des IWS im Dezember 2023.