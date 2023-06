﻿FC Kilia Kiel verpflichtet Christopher Kramer von Weiche Flensburg

Kiel. Der FC Kilia Kiel hat einen ganz dicken Fisch an Land gezogen: Der Regionalliga-Aufsteiger verstärkt sich per sofort mit dem ehemaligen Regionalliga-Torschützenkönig Christopher Kramer, der in der vergangenen Saison noch für den SC Weiche Flensburg 08 auf Torejagd ging.

„Für mich schließt sich ein Kreis. Ich habe zehn Jahre Jugendfußball beim FC Kilia gespielt und kehre jetzt zu meinen Anfängen zurück“, sagt Kramer. Der 33-jährige Angreifer ist der Mann mit der eingebauten Torgarantie. In der letzten Saison war er mit zwölf Saisontoren treffsicherster Knipser der Flensburger. Insgesamt markierte er 112 Tore in der Regionalliga für Holstein Kiel (2012/13), den VfR Neumünster (2013-2015), den VfB Lübeck (15/16), den VfB Oldenburg (16/17), den Wuppertaler SV (2017-2019), TSV Steinbach Haiger (19/20) und schließlich für den SC Weiche 08 (ab 2020).

Christopher Kramer: „Ich habe mich über jeden der Kilia-Aufstiege gefreut“

„Von Chris können sich unsere jungen Spieler noch einiges abschauen. Gerade, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Er macht auch mal aus keiner Chance ein Tor“, freut sich Kilia-Coach Nicola Soranno. Kramer betont: „Ich habe mich über jeden der Kilia-Aufstiege in den vergangenen Jahren gefreut und immer mit einem Auge die Entwicklung verfolgt. Jetzt will ich mithelfen, dass die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird.“ Ein Wiedersehen mit dem SC Weiche Flensburg 08 gibt es bereits am 14. Juli in der ersten Runde des Landespokals.

Kramer ist einen Tag nach der Verpflichtung von Keeper Tom Pachulski der siebte Neuzugang der Kilianer für das Abenteuer Regionalliga.

KN