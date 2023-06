﻿Transferhammer: Holstein Kiel holt Mittelstürmer Shuto Machino

Kiel. Holstein Kiel bekommt spektakuläre Verstärkung in der Offensive: Aus der japanischen J1 League kommt der 23-jährige Mittelstürmer Shuto Machino von Shonan Bellmare. Laut Informationen der Kieler Nachrichten ist der Deal bereits in trockenen Tüchern.

Es ist der zweite Transfercoup der KSV in Asien. Bereits vor fünf Jahren war es den Störchen gelungen, den südkoreanischen Nationalspieler Jae-Sung Lee von der Weltmeisterschaft an die Förde zu lotsen. Lee hat Holstein Kiel erfolgreich als Sprungbrett genutzt und ist inzwischen beim 1. FSV Mainz 05 etablierter Bundesliga-Spieler. Das könnte nun auch der Plan von Shuto Machino sein.

Holstein Kiel besitzt dank Lee und Okugawa guten Ruf

Der Name des japanischen Nationalspielers war vor einigen Wochen auf dem Internetportal nikkansports.com erstmals im Zusammenhang mit den Störchen aufgetaucht. Dort wurde berichtet, dass Machino den Sprung nach Europa plane. Neben anderen Vereinen wurde dabei als Ziel explizit Holstein Kiel genannt. Nicht nur durch Lee, sondern vor allem auch durch den in der Saison 2018/19 von RB Salzburg an die Förde verliehenen Masaya Okugawa, ein Landsmann von Machino, besitzt die KSV einen guten Ruf in Fernost. Im Poker um den spielstarken 23-Jährigen ein entscheidender Trumpf?

Shuto Machino war in der Saison 2022 mit 13 Treffern hinter dem Brasilianer Thiago der zweitbeste Torschütze der J1 League. In der bis Dezember laufenden aktuellen Spielzeit erzielte der Mittelstürmer bereits acht Treffer in 16 Spielen, bereitete zudem drei weitere Treffer vor. Bei der Ostasienmeisterschaft 2022 erzielte Machino für die japanische Nationalmannschaft drei Tore in drei Spielen, insgesamt absolvierte er für die „Samurai Blue“ bis jetzt fünf Länderspiele. Der aktuelle Marktwert des beidfüßigen Offensivmannes liegt derzeit bei 1,2 Millionen Euro. Da Machino bei Shonan Bellmare noch einen bis zum 31. Januar 2024 gültigen Vertrag besitzt, wird eine Ablösesumme fällig werden.

Die offizielle Bestätigung des Transfers durch Holstein Kiel steht noch aus. Auf KN-Anfrage erklärte KSV-Sportchef Uwe Stöver: „Wie immer kommentieren wir keine Namen, die irgendwo in der Presse gehandelt werden. Wenn es in Sachen Neuzugängen etwas zu berichten gibt, dann werden wir das tun.“

Konkurrenz in der Offensive: Was wird mit Arp, Fridjónsson und Wriedt?

Klar ist: Die Verpflichtung von Shuto Machino wird den Konkurrenzkampf in der Offensive verschärfen. Mit Steven Skrzybski und dem wiedergenesenen Benedikt Pichler dürften lediglich zwei Spieler aus der vergangenen Saison im Sturm gesetzt sein. Wie sich die Zukunft von „Otschi“ Wriedt, Hólmbert Fridjónsson und Fiete Arp durch den Neuzugang gestaltet, bleibt abzuwarten. Nach den unterdurchschnittlichen Leistungen in der vergangenen Saison scheinen Leihgeschäfte oder Spielerverkäufe noch vor Beginn des Trainingslagers im österreichischen Ötz (9. bis 17. Juli) plausibel.

Nach den bereits feststehenden Zugängen von „Chance“ Simakala (kommt vom VfL Osnabrück), Carl Johansson (IFK Göteborg), Nikolai Remberg (Preußen Münster), Lasse Rosenboom (Werder Bremen II), Aurel Wagbe (U 19 des VfL Wolfsburg) und dem serbischen Nationalspieler Marko Ivezic (FK Vozdovac) nimmt der Kader von Marcel Rapp immer konkretere Formen an.

