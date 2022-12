﻿Torfestival in Jugend-Bundesliga: THW Kiel besiegt SC Magdeburg 42:41

In der Handball-Jugendbundesliga feierte die U19 des THW Kiel in einem 83-Tore-Spektakel einen 42:41-Sieg gegen den SC Magdeburg. Überragendes Jungzebra war Ben-Connar Battermann, der nicht nur 15 Tore erzielte, sondern auch 60 Minuten in der Abwehr Schwerstarbeit verrichtete.

Kiel. Tempo und Tore im Akkord: Die U 19 des THW Kiel siegte in der Meisterrunde der Jugend-Bundesliga in einem 83-Tore-Spektakel gegen die Talente des SC Magdeburg mit 42:41 (18:19). Die Kieler trotzten dabei der Grippewelle, die gleich ein halbes Dutzend Jungzebras lahmlegte. Die Lohrbach-Schützlinge, für die Ben-Connar Battermann 15 Tore erzielte, wahrten somit ihre weiße Weste (6:0 Punkte) in der Meisterrunde. „Das sind zwei absolute Big Points. Besonders unter dem Aspekt der vielen Ausfälle. Meine Jungs haben sich einen freien Tag mehr verdient“, sagte THW-Coach André Lohrbach.

Die 120 Zuschauer in der Helmut-Wriedt-Halle sahen einen Kampf der Systeme: Auf der einen Seite die Kieler, die auf eine 5:1-Abwehr setzten und im Angriff neben Tempo auf die Durchschlagskraft ihres Rückraums setzten. Auf der anderen Seite die Magdeburger, die sich der THW-Wucht mit ihrer defensiveren, aber extrem körperbetonten 6:0-Abwehr entgegenstemmten und auf Tore aus dem erweiterten Gegenstoß lauerten.

Jungzebras geben kurz vor der Pause die Führung aus der Hand

Von Beginn an war es ein Kampf mit Haken und Ösen. Die erste Überzahl bescherte den Schwarz-Weißen durch Battermann die erste Führung (9./5:4), Matteo Menges legte per Stemmwurf die 6:5-Führung nach. Im THW-Tor setzte Magnus Bierfreund Akzente, schnappte sich den Gegenstoß des Magdeburgers Pablo Lange, wehrte zwei Siebenmeter des Ungarn Matthieu Fenyö (17./23.) ab und sorgte für die erste Drei-Tore-Führung (14:11) des THW. Doch im Schlussspurt der ersten Halbzeit leisteten sich die U 19-Zebras zu viele Fehler, so dass der SCM aufholte, ausglich und gar mit einer 18:17-Halbzeitführung in die Kabine ging.

Es blieb ein Duell auf des Messers Schneide. Auch weil der THW, um Kräfte zu sparen, auf eine 6:0-Abwehr umstellte, was allerdings nur bedingt zum Erfolg führte. Die Angriffsreihen dominierten nun. Kein Team konnte sich in der Folge mit mehr als zwei Toren absetzen. Neun Minuten vor dem Abpfiff markierte Jacob Broyer mit dem 36:35 die erste Kieler Führung nach der Pause. Und der THW rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Battermann, der Mann des Spiels, übernahm Verantwortung und netzte kurz vor Schluss zum 42:41 ein.

THW U 19: Bierfreund – Siggelkow 4, Kutz 2, Rudi, Menges 4, Broyer 6, Wastl 1, Stübinger, Dahmke 5, Hase 5, Hess, Battermann 15/1.