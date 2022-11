﻿Thomas Bohrmann vom Heikendorfer SV tritt im aktuellen Sportstudio auf

Mit seinem 1:0-Siegtreffer per Abschlag im Auswärtsspiel beim TSV Kronshagen hat Torhüter Thomas Bohrmann vom Fußball-Landesligisten Heikendorfer SV nicht nur für drei Punkte im Abstiegskampf gesorgt. Das Tor hat dem 39-Jährigen eine Einladung ins ZDF-Sportstudio am kommenden Sonnabend beschert.

Heikendorf. Es war kein normales Tor am neunten Spieltag in der Fußball-Landesliga Mitte im Kellerduell zwischen dem TSV Kronshagen und dem Heikendorfer SV. Mit viel Wucht und einer brillanten Schusstechnik ebnete HSV-Torhüter Thomas Bohrmann seinem Team mit einem Abschlagtor in der 81. Spielminute vor 167 Zuschauern auf dem Kunstrasen im Suchsdorfer Weg den 1:0-Auswärtssieg. Sein spektakulärer Treffer hat dem Kunstschützen nun eine Einladung ins „aktuelle Sportstudio“ des ZDF am kommenden Sonnabend beschert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zusage vom ZDF Sportstudio

Dass er ein Meister seines Faches zwischen den Pfosten ist, stellt Keeper Thomas Bohrmann vom Heikendorfer SV seit Jahrzehnten unter Beweis. Mit seinem Abschlagtor im Auswärtsspiel beim TSV Kronshagen erlangte der mittlerweile 39-Jährige in seinem Verein Heldenstatus. Nun darf er sein Können im Fernsehen präsentieren...

Ein Bekannter Bohrmanns spielte dem ZDF die Videoaufnahme des Treffers als Bewerbung für das Torwandschießen im „aktuellen Sportstudio“ zu. Prompt kam die Zusage aus Mainz. Jetzt heißt es für Bohrmann drei unten, drei oben. Messen wird sich der Holstein Kiel-Fan mit Ex-Nationalspieler und Weltmeister Per Mertesacker (Werder Bremen, FC Arsenal) und Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe in keinster Weise damit gerechnet, dass der Treffer so gehypt wird“ sagt Bohrmann. „Seitdem gehen mir tausend Dinge durch den Kopf. Freude, gepaart mit Ungläubigkeit. Es ist derzeit ziemlich turbulent.“ Weit über 200 Nachrichten von Freunden und Bekannten hat Bohrmann auf seinem Handy gezählt. Er sagt: „Dass ich mich jetzt mit einem ehemaligen deutschen Nationalspieler duellieren darf, setzt dem Ganzen natürlich die Krone auf.“

Video: Traumtor beim Heikendorfer SV Thomas Bohrmann, 39-jähriger Torhüter vom Landesligisten Heikendorfer SV, begeistert mit Abschlagtor.

Teilnahme an Weltmeisterschaften und Gewinn der Europameisterschaft

Über internationale Erfahrung verfügt der Schlussmann mit dem starken linken Fuß aber auch. Zwischen 2006 und 2014 lief der Marc-André ter Stegen-Fan in 35 Spielen für die Bundeswehr-Nationalmannschaft auf. Drei Weltmeisterschaften in Indien, Brasilien und Aserbaidschan, sowie eine Europameisterschaft in den Niederlanden stehen im Portfolio des ehemaligen Soldaten.

Torhüter Thomas Bohrmann (Mi.) vor dem Länderspiel gegen Katar bei der Militär-WM in Aserbaidschan 2013. © Quelle: privat

„Das sind natürlich für einen Amateurfußballer unfassbare Erfahrungen. Wer kann schon von sich behaupten, in Brasilien gekickt zu haben“, sagt Bohrmann. Mit ihm in der Bundeswehr-Auswahl standen zeitweise namhafte Bundesligaspieler wie Christian Lell vom FC Bayern München und Änis Ben-Hatira (Hamburger SV). Sein Highlight war aber der EM-Titel 2010. „Der Gewinn der Europameisterschaft in Holland macht mich mächtig stolz. Das war für mich ein großes Ding, einen internationalen Titel gewonnen zu haben“, erklärt Bohrmann, der 1988 als Fünfjähriger das Fußball-ABC beim TSV Lütjenburg erlernte und im Herrenbereich für den TSV Plön und den Heikendorfer SV in Schleswig-Holsteins höchster Amateurspielklasse spielte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bohrmanns Vorfreude auf Sonnabend steigt

Abheben will der Verwaltungsfachangestellte hinsichtlich der jüngsten Ereignisse aber nicht, wie er versichert. „Es ist eine große Ehre für mich, in der Show teilnehmen zu dürfen. Meine Freundin und ich fahren am Freitag mit dem ICE nach Mainz. Wir werden den Samstag nur genießen.“ Der Ablauf steht bereits fest. „Um 20.30 Uhr werden wir vom Hotel abgeholt, dann geht es in die Maske“, erklärt Bohrmann, der zugibt, schon ganz schön nervös zu sein. Er hofft: „Vielleicht kann ich vorher noch mit Per Mertesacker ein paar Worte wechseln.“

Übrigens: Für eine Nominierung seines Abschlag-Treffers zum Tor des Monats in der ARD-„Sportschau“ hat es nicht gereicht. Dafür sei das Amateur-Video zu unprofessionell, die Bildqualität zu schwach. „Ich nehme es sportlich, aber das ist natürlich schade“, sagt Bohrmann, der sich im Falle einer Zuschauer-Abstimmung berechtigte Hoffnungen auf einen Sieg hätte machen dürfen. Der Amateur-Keeper: „Es gab aus dem Profibereich sieben Torhüter wie zum Beispiel Marcel Schuhen, die mit einem Abschlagtor das Tor des Monats abgeräumt haben. Die Chance wäre für mich also groß gewesen. Aber umso mehr freue ich mich jetzt aus Sonnabend.“