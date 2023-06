﻿Standbetreiberin über Kieler Woche in Schilksee: „So harmonisch war es selten“

Kiel. Ein lauter Gong, dann „schwimmt“ der nächste Schwarm an frisch frittieren Backfischen aus der XXL-Bratpfanne die metallfarbene Rutsche herunter. Aufatmen bei der Menschenschlange vor dem Wagen, Kreischen bei den Möwen darüber – der Fischladen Wenning zieht auch in diesem Jahr die Massen an. Wie zufrieden ist man als Standbetreiber vor dem letzten Kieler-Woche-Wochenende?

„Diese Kieler Woche war bisher sehr, sehr angenehm. Wir haben viel positives Feedback bekommen – wenn man nur mehr Veranstaltungen wie diese hätte“, sagt Stefanie Schulze-Wenning, die auch den Weinstand daneben betreut und hinzufügt: „So harmonisch war es selten.“

Schilksee-Flair auf der Kieler Woche: „Helfen uns alle untereinander“

Das Besondere an der Atmosphäre in Schilksee sei das gesellige Miteinander – auch zwischen den einzelnen Standbetreibern. „Wir helfen uns alle untereinander. Mal braucht jemand Strohhalme, mal benötigt ein anderer Kleingeld.“ Zudem kommt das gute Wetter der Stimmung zugute. „Hättest du die ganzen Tage Regen schräg von vorne, sähe es vielleicht anders aus“, sagt Schulze-Wenning, die beim Blick auf die Förde aber auch an die Segler denkt: „Etwas mehr Wind wäre schön gewesen.“

Am Fischstand daneben rechnet Sohn Jan in Sekundeneile, serviert Portion für Portion. Gegen 10 Uhr morgens beginnt das Team mit dem Schneiden von Fisch und Zwiebeln, dem Vorbereiten von Salat und Soßen, ehe eine Stunde später der Verkauf startet. Die Tage sind lang, gehen bis mindestens 23 Uhr. Wie viel Backfisch so in einer Woche über die Ladentheke geht? Das will Schulze-Wenning nicht genau sagen, schätzt aber, dass die Umsätze in etwa vergleichbar mit denen aus dem Vorjahr sind.

Im nächsten Jahr feiert der Fischladen 50-Jahre-Jubiläum

Um das Gewusel zu bewältigen, sei vor allem eines wichtig: Routine. Die Abläufe sind eingespielt, das Team seit zehn, zwölf Jahren fast unverändert. Jeder weiß, was zu tun ist. Und blickt einem Jubiläum entgegen: Im kommenden Jahr wird das Familienunternehmen aus Ascheberg zum 50. Mal auf der Kieler Woche sein. Und hätte dann an den sommerlichen, harmonischen Bedingungen von diesem Jahr sicher nichts auszusetzen.

KN