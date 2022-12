Trainingsstart und Kaderplanung: Das neue Jahr startet mit viel Arbeit

Am 2. Januar 2023 beginnt für Holstein Kiel die heiße Phase der Winter-Vorbereitung. Und nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei Sportchef Uwe Stöver startet das neue Jahr mit viel Arbeit: Gleich 13 Verträge laufen im kommenden Sommer aus. Darunter der von Kapitän Hauke Wahl, der einmal mehr mit dem HSV in Verbindung gebracht wird. Alle Infos in der letzten 2022er-Ausgabe unseres Newsletters „Holstein Kiel - Die Woche“.

Die vergangenen zwölf Monate hatten einiges zu bieten. Es mag hier und da wie graue Vergangenheit wirken, aber vor nicht allzu langer Zeit noch unterlagen die Heimspiele der Kieler Störche noch umfassenden Beschränkungen in Sachen Zuschauerkapazitäten und Co. - mittlerweile sind die Fans zurück im Holstein-Stadion.

So, genug Schabernack (das passende Meme mit CDU-Politiker Philipp Amthor möge man sich nun bitte vor dem geistigen Auge vorstellen - oder googlen). Was bringt 2023? Ganz konkret: Was bringt 2023 der KSV Holstein? Die Rückrunde beginnt für die Störche mit einem Heimspiel gegen Greuther Fürth am 28. Januar. Doch schon der Jahresstart wird arbeitsintensiv. Natürlich in erster Linie für die Kieler Profis, die nach den Feiertagen am 2. Januar in die heiße Phase der Wintervorbereitung starten. Am 7. Januar steht - am selben Tag wie das SHFV Lotto Masters, zu dem die U23 der KSV antreten wird - das erste Testspiel gegen den VfL Osnabrück auf dem Programm, einen Tag später beginnt das Trainingslager in Oliva Nova. Bis zum 15. Januar werden die Kieler in der spanischen Sonne schuften. Am 21. Januar geht‘s zum XXL-Testspiel über zwei Mal 60 Minuten zu Hannover 96. So weit der Winter-Fahrplan.

Genug Arbeit wartet aber auch in der Geschäftsstelle der KSV. Nicht weniger als 13 Profiverträge laufen im kommenden Sommer aus, darunter etwa die von Mittelfeldmotor Alexander Mühling, Routinier Fin Bartels und Kapitän Hauke Wahl. Letzterer wird in diesem Winter einmal mehr als Kandidat für den Hamburger SV gehandelt, Hintergrund ist diesmal die drohende Doping-Sperre für Mario Vuskuvic. Der gebürtige Hamburger Wahl gibt zumindest leichte Entwarnung in Sachen Sofort-Transfer - auch wenn ein klares Dementi ausbleibt.

Die To-do-Liste von Holsteins oberstem Kaderplaner Uwe Stöver ist prall gefüllt. Aber der 55-Jährige durfte auch schon (mindestens) einen Punkt abhaken: Torhüter Timon Weiner hat seinen auslaufenden Vertrag bei der KSV um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Wird er von der Nummer drei zur Nummer zwei aufrücken? Deutet das auf einen Abgang von Thomas Dähne hin? Kommt der Ersatz über den Umweg Österreich aus der eigenen Jugend? Typisch Fußball: Eine Antwort sorgt für noch mehr Fragen. Eine Hydra.

Der Januar, ach was, das Jahr 2023 wird spannend.

PS: Noch bis Ende Januar haben Sie die Gelegenheit, die Kieler Sportlerin und den Kieler Sportler sowie die Überraschung des Jahres 2022 zu wählen. Klicken Sie sich doch mal durch und vergeben Sie ihre Stimmen. Auch zwei Störche sind unter den Nominierten!

Zitat der Woche

Beide Seiten sind gewillt, dass es hier in Kiel für mich weitergeht. Aber es gibt noch nichts Konkretes zu berichten. Alexander Mühling, KSV-Mittelfeldspieler, zu seinem im Sommer auslaufenden Vertrag

