﻿Transfercoup: Greier wechselt aus Neumünster zum SV Bönebüttel-Husberg

Husberg. Back to the roots heißt es für Yannick Greier im kommenden Sommer. Der 27-jährige Offensivspieler kehrt nach sechs Jahren zurück zum Kreisligisten SV Bönebüttel-Husberg.

Dem SV Bönebüttel-Husberg ist damit ein echter Transfercoup geglückt. Greier schließt sich zur Saison 2023/24 seinem Stammverein an. Der 27-Jährige wechselte im Sommer 2017 vom Sickkamp zum damaligen Verbandsligisten SV Tungendorf, mit dem er dann in die Landesliga Mitte aufstieg. Im vergangenen Sommer schloß sich der Offensivakteur dem Oberlisten PSV Neumünster an. 14 Spiele absolvierte Greier bisher für die Elf von PSV-Coach Marco Frauenstein. Nach dem Saisonende erfolgt nun die Rückkehr zu den Wurzeln.

Yannick Greier: „Ich will mit meiner Erfahrung helfen“

„Ich schaffe es beruflich nicht mehr so oft zu trainieren, wie es beim PSV der Fall ist. Ich denke, mit Husberg den richtigen Verein für mich gefunden zu haben. Dort brauche ich kaum Eingewöhnungszeit um Spaß am Hobby zu haben“, sagt Greier gegenüber unserer Redaktion. Dass der 27-Jährige noch den nötigen Ehrgeiz besitzt, ist für ihn selbstverständlich. „Ich denke, ich kann dieser jungen Mannschaft mit meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahren in Tungendorf und zuletzt beim PSV gesammelt habe, helfen, den nächsten Schritt zu gehen“, so Greier.

Große Hoffnungen hegen auch die Verantwortlichen um Ligamanager Mathis von Ahrentschildt und Cheftrainer Dennis Falkenburger. „Ich bin überglücklich, dass wir Yannick für uns gewinnen konnten. Schön, wenn die Jungs zu den alten Wurzeln zurückkehren“, so von Ahrentschildt abschließend.