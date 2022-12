Transfergerüchte kreisen über Projensdorf

Auch während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar machen die Transfergerüchte vor Holstein Kiel nicht halt. In der vergangenen Woche kamen gleich zwei Themen bei den Störchen in Sachen Zu- und Abgänge auf. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

schmerzhaft, ärgerlich, enttäuschend dürften passende Attribute für den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Donnerstagabend sein. Trotz eines 4:2-Sieges gegen Costa Rica schied die DFB-Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aus, weil in der Endabrechnung ein Treffer fehlte. Durch den 2:1-Sieg von Japan gegen Spanien kam Deutschland nicht über Platz drei in der Tabelle hinaus. Es ist das zweite Aus für das DFB-Team in der Vorrunde in Folge.

Aber zurück zum eigentlichen Thema dieses Newsletters: Holstein Kiel. Während die WM läuft, tut sich bei den Störchen bekanntlich nicht allzu viel. In Sachen mögliche Zu- und Abgänge kam in der vergangenen Woche allerdings doch Bewegung in Projensdorf auf. Zum einen wurde im Umfeld des Bundesligisten 1. FC Köln spekuliert, dass man die Leihe von Marvin Obuz zur KSV vorzeitig abbrechen würde, weil der Außenbahnspieler an der Förde nicht genug Spielzeit erhalte. KSV-Sportchef Uwe Stöver erteilte dem auf KN-Anfrage eine klare Absage. Obuz soll seinen Vertrag in Kiel bis zum Sommer 2023 erfüllen und erst dann die Förde wieder gegen den Rhein eintauschen.

Das Nachsehen hingegen hatten die Störche im Fall von Regionalliga-Talent Elias Saad. Die KSV hatte sich in den vergangenen Wochen nach KN-Informationen intensiv mit einer Verpflichtung des Außenbahnspielers beschäftigt. Letztendlich schnappte nun Liga-Konkurrent St. Pauli den Störchen den zehnfachen Torschützen in der Regionalliga Nord in der Hinrunde vor der Nase weg. In zwei Wochen (15.12) bittet Trainer Marcel Rapp die Holstein-Profis übrigens schon wieder zum Tanz. Ab dann wird sich in Projensdorf auf die Rückrunde vorbereitet.

Zitat der Woche

Der Spieler ist bei uns bekannt und wir haben uns auch mit ihm beschäftigt Uwe Stöver, Sportchef von Holstein Kiel über Elias Saad

Bild der Woche

Benedikt Pichler arbeitet während seines Urlaubs in den USA an seinem Comeback für Holstein Kiel. © Quelle: Instagram/Pichler

