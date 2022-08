﻿Trendsport Roundnet: Deutsche Meisterschaften auf dem Nordmarksportfeld

Stürmer werden an Toren gemessen. Und insofern ist Benedikt Pichler endlich in der Zweitliga-Saison angekommen. Der verwandelte Elfmeter zum 2:1 von Holstein Kiel in Magdeburg hat etwas beim Österreicher gelöst. Sein Tor feierte er mit neuem Angler-Jubel. Gegen Eintracht Braunschweig soll mehr her.